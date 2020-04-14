Участники:
✅ 1. Заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан;
✅ 2. Главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Людмила Кеда;
✅ 3. Главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Татьяна Бурдь;
✅ 4. Врач акушер-гинеколог, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО, руководитель проекта «Мама PRO» Диана Мардас.
Начало трансляции 1⃣4⃣ апреля 2020 года, в
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Приглашаем жителей Кировского района присоединиться к стриму Министерства здравоохранения Республики Беларусь на YouTube-канале «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия»
Участники: ✅ 1. Заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан; ✅ 2. Главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства...