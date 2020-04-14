Интерьер с картинки: минчане сделали стильный ремонт на 63 «квадратах». Смотрите, что у них вышло

Источник материала: Tut.by

Семье минчан удалось почти невозможное: сделать ремонт в короткие сроки и уложиться в запланированный бюджет. Как им удалось создать самостоятельно стильный интерьер всего лишь по картинке от дизайнера и во сколько им все обошлось — читайте в нашем материале.





Перепланировка и отделка

Ключи от квартиры на 63 м² в высотном монолитно-каркасном доме в Минске Павел и Александра получили в конце 2017 года. Претензий к качеству строительства у владельцев, можно сказать, и не было — стены и потолки ровные, стяжку пола от застройщика тоже переделывать не пришлось. Единственное, на что обратили внимание все жильцы дома, так это несоответствие заявленной в договоре высоте потолков: вместо обещанных 2,8 метра — 2,72 метра. Восемь сантиметров «съела» стяжка.

Планировка от застройщика новоселов не устроила, и они обратились в студию дизайна, которая по новому перекроила пространство. По новому плану кухня и гостиная объединялись, глухая перегородка между спальней и кухней стала светопрозрачной, часть бывшего коридора присоединилась к детской спальне — теперь там гардероб. Раздельные санузлы остались на своих местах.



Квартира после перепланировки

Уже с проектом перепланировки начали поиск строительной бригады. Нашли через знакомых и не прогадали: работники быстро разломали старые стены, установили, где нужно, новые и приступили к отделке.

Александра все расходы записывала. Например, электрик свою работу оценил в 500 долларов, еще 400 стоили материалы (кабели, подрозетники, автоматы и прочее). После чистовой отделки в графу «электрика» внесли еще 350 долларов — столько стоили розетки и выключатели. Сантехник за свои услуги запросил около 400 долларов.



В процессе отделки





Интерьер гостиной с картинки

Отделочники черновую часть работ выполнили быстро, и встал вопрос, какой будет чистовая отделка.

— Сначала думали сами справиться — придумать цветовое решение, подобрать конкретную финишную отделку, — рассказывает Александра. — Но это оказалось не так-то просто. Поэтому мы опять обратились к дизайнерам, чтобы они нам сделали 3D-визуализацию самого большого помещения — кухни-гостиной (30 м2). Для остальных комнат проект решили не делать ради экономии.



Проект 3D-визуализации



Проект 3D-визуализации

3D-визуализация помогает понять, как будет выглядеть пространство, как размещается в нем мебель. В то же время это просто картинки без спецификации, где не сказано, сколько и какого материала нужно купить. И тем не менее, ориентируясь на этот проект, владельцы смогли сами подобрать ламинат, краску, обои.

— Из этого всего мы почти все полностью реализовали, — говорит Александра. — Но кое-что пришлось изменить. Например, по проекту на стене за телевизором предполагался ламинат, но от этой идеи мы отказались, так как для пола мы выбрали ламинат другого цвета. Были мысли на этой стене сделать имитацию кирпичной кладки, но в итоге остановились на вертикальных деревянных рейках.

По проекту вид на рабочую зону кухни должны прикрывать вертикальные бруски из термодревесины, а мини-коридор у санузлов — сдвижная конструкция из такого же материала. С реализацией этой идеи владельцы квартиры решили повременить, так как стоит это недешево — стоимость с работами под ключ переваливает за 700 долларов.



За телевизором — деревянные рейки

Кухня тоже выглядит не как в проекте — мы поменяли местами цвета для верхних и нижних шкафов.



Проект 3D-визуализации



Так выглядит кухня в реальности

По словам Александры, кухня оказалась самым сложным элементом интерьера.

— Проблемы возникли на этапе проектирования и работы с дизайнером — мне самой приходилось искать варианты фурнитуры, стеклянных дверок, — говорит она. — Конструкцию кухни с первого раза не смогли установить — сборщики сказали, что у нас стены кривые и без зазоров мебель не станет. И это притом что их замерщик приезжал несколько раз, когда еще не было шпаклевки. Неужели он не заметил сразу, что что-то не так? Строители же были на месте, могли бы все исправить. Вместо этого кухню перепиливали несколько раз, два фасада везли несколько месяцев — на производстве никак не могли сделать ручки.

К слову, эпопея с кухней продолжалась почти полгода. Ее полная стоимость — почти 12 тысяч рублей.





А вот проектное решение со стеклянной стеной между зоной кухни и спальней было реализовано без проблем и нервов. Конструкцию из алюминиевого профиля с двойным остеклением заказывали у компании, которая занимается офисными и торговыми перегородкам. Это стоило примерно 900 долларов под ключ.



Установка каркаса стеклянной перегородки

— На практике оказалось очень функциональным решением, — говорит Александра. — У нас квартира окнами выходит на юг, и через прозрачную перегородку все пространство кухни хорошо освещается. По звукоизоляции тоже нареканий нет. При необходимости, например, когда у нас остаются гости, со стороны спальни перегородка закрывается блэкаут-шторами.



Стеклянная перегородка в готовом виде



В спальне изголовье сделали из остатков ламината. По бокам от кровати планируются шкафы

В качестве напольного покрытия для всей квартиры (кроме санузлов) выбрали ламинат. Не обошлось без мелких «косяков» — его уложили с большими отступами от стен, с расчетом, что он еще расширится. Но этого не случилось даже после расстановки мебели, поэтому теперь в нескольких местах между полом и плинтусом есть небольшая щель.



В спальню и детскую комнату установили двери-невидимки. Дверь в детскую отделана такой же декоративной штукатуркой, что и стена, — капароловский Grundplastik, покрытый лаком. Покрытие «антивандальное» — очень прочное, не боится ударов, не царапается

Монтаж плинтуса из МДФ обошелся почти в 200 долларов. На цену повлиял тот факт, что стены изначально не выводились в ноль — пока дело не дошло до плинтусов, никто не обращал на это внимания. Когда же плинтус приложили к стене, стало понятно, что у стены есть волна. Поэтому плинтус с внутренней стороны пришлось строгать рубанком для идеального прилегания.



Ящик с винным пробками сделан своими руками за копейки (под заказ такой стоит до 200 рублей)

Потолки в квартире натяжные, они обошлись в 1200 рублей. После их монтажа владельцы квартиры обнаружили на новом ламинате глубокие царапины. Оказалось, что монтажники не заметили, что пластиковые набалдашники на металлических ножках их стремянки протерлись и металл портит пол.

— Так они нам изрезали ламинат по периметру по всех комнатах, — говорит Александра. — Так обидно было, что я даже расплакалась. Но все закончилось хорошо — директор фирмы, которая делала потолки, оплатил услуги реставраторов пола.





Итоговая стоимость чистовой отделки с полами — около 2600 долларов.

Санузлы

К выбору плиточника подходили ответственно, приглашали нескольких оценить объем работы. Каждый из них называл свои расценки на тот или иной вид работ, предлагал разные решения по укладке плитки.

— Наш сантехник Игорь, который как раз заканчивал свою работу, присутствовал на этих «смотринах», — рассказывает Александра. — Потом он же нам и комментировал услышанное — на что не стоит соглашаться, где не нужно переплачивать.





Видя такую его осведомленность в плиточном деле владельцы квартиры смекнули, что он кроме сантехники может и плитку положить.

— Он немного поломался, но потом все же согласился, — говорит Александра. — И с выбором мы не прогадали — претензий к качеству работ совсем не было, все идеально, с минимальным швами. Он же сделал и подиум душевой кабины с мозаикой на полу. В денежном выражении его работы нам обошлись в 850 долларов — это с учетом стяжки и теплого пола под плиткой.





Присмотревшись, как собирается мебель, Павел решил, что не стоит за это переплачивать. Поэтому мебель в ванную комнату и санузел сделал своими руками — по чертежам заказывал распил и фурнитуру, собирал на месте сам.

— Так реально дешевле — за две тумбы и шкафчик вышло 400 рублей, а просили с нас и 400, и 700 долларов.



Детская комната

Ради экономии пространства в детской установили двухъярусную кровать. Проект (вернее, картинку) нашли в интернете, все детали нарисовали в SketchUp (специальной программе для 3Д-моделирования). Александра говорит, за кровать по их проекту в разных компаниях запросили невероятные деньги — самое дешевое — 1400 долларов.





— И это просто за металлический каркас, зашитый сосновыми рейками, — рассказывает она. — В итоге муж сделал все сам — за 500 рублей. В эту цену вошли деревянный каркас, ткань, фанера, клей, крепеж, краска и рейки из клееной сосны. Деревянные детали мы вручную зашкурили и покрасили. Реечное дно не покупали, а сами сделали — купили специальные рейки и скрепили мягкой лентой. Лестницу на второй ярус рассчитывали купить, но стоимость под заказ удивила — за две металлические ноги с деревянными ступеньками насчитали около 230 долларов. Поэтому муж решил сделать сам — два бруска, ступеньки, их крепление плюс краска для нас почти ничего не стоили. Для бесплатного варианта она выглядит отлично.



К детской комнате примыкает гардеробная

Во сколько же обошелся весь ремонт? Александра подсчитала, что после покупки нового дивана в гостиную, шкафов и стеллажа в детскую бюджет составит примерно 25 тысяч долларов.