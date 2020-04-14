МАРТ и Минздрав разъяснили формирование цен на медицинские товары

Источник материала: Вороновская газета





Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Министерство здравоохранения разъяснили формирование цен на медицинские товары. Пояснения даны в связи с поступающими вопросами по применению постановления Совмина от 30 марта 2020 года №184 «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке», сообщили БЕЛТА в МАРТ.

Цены на лекарства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику формируются юрлицами и ИП, которые ввозят их в Беларусь, в соответствии с нормами указа Президента от 11 августа 2005 года №366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику».

Указы Президента имеют большую юридическую силу по отношению к нормативным правовым актам Совета Министров.

«В этой связи цены на медицинский товар в соответствии с положениями указа №366 формируются без учета требований постановления Совета Министров №184, в том числе без согласования с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине», — пояснили в МАРТ.

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