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Как собрать интересный гардероб в стиле минимализм? 5 советов

14.04.2020 15:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как собрать интересный гардероб в стиле минимализм? 5 советов

Ключевые преимущества минималистичного гардероба – простота и универсальность вещей. Чтобы собрать капсулу, в которой все вещи будут сочетаться между собой, достаточно выполнить несколько правил, пишет lady.mail.ru.

Монохром

Монохромные образы, созданные в нейтральных оттенках, смотрятся изысканно и стильно. В этом сезоне рекомендуется обратить внимание на модные сейчас черный и бежевый цвета. 

Лаконичность 

Отдайте предпочтение максимально лаконичным вещам, украшать которые будут качественные ткань и пошив. Лучше всего остановиться на черном, белом, бежевом цветах и пастельных оттенках. 

Больше фактуры

Разнообразие фактур освежит образ и сделает его боле эффектным. Так, можно включить в свой гардероб не только хлопковую одежду, но и классические джинсы, несколько свитеров крупной и средней вязки, шелковое платье, кожаные брюки.

Плавные линии

Плавные линии помогут создать женственные образы. Стоит обратить внимание на струящиеся платья, объемные свитера крупной вязки и тренчи. 

Игра с углами

К плавным линиям зачастую нужно добавить четкости.  В этом помогут вещи с прямым кроем. Например, джинсы или жакеты. 

 

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Ключевые преимущества минималистичного гардероба – простота и универсальность вещей. Чтобы собрать капсулу, в которой все вещи будут сочетаться между собой,...
 
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