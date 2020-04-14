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Как собрать интересный гардероб в стиле минимализм? 5 советов
Источник материала: ОНТ
Ключевые преимущества минималистичного гардероба – простота и универсальность вещей. Чтобы собрать капсулу, в которой все вещи будут сочетаться между собой, достаточно выполнить несколько правил,
Монохром
Монохромные образы, созданные в нейтральных оттенках, смотрятся изысканно и стильно. В этом сезоне рекомендуется обратить внимание на модные сейчас черный и бежевый цвета.
Лаконичность
Отдайте предпочтение максимально лаконичным вещам, украшать которые будут качественные ткань и пошив. Лучше всего остановиться на черном, белом, бежевом цветах и пастельных оттенках.
Больше фактуры
Разнообразие фактур освежит образ и сделает его боле эффектным. Так, можно включить в свой гардероб не только хлопковую одежду, но и классические джинсы, несколько свитеров крупной и средней вязки, шелковое платье, кожаные брюки.
Плавные линии
Плавные линии помогут создать женственные образы. Стоит обратить внимание на струящиеся платья, объемные свитера крупной вязки и тренчи.
Игра с углами
К плавным линиям зачастую нужно добавить четкости. В этом помогут вещи с прямым кроем. Например, джинсы или жакеты.
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Ключевые преимущества минималистичного гардероба – простота и универсальность вещей. Чтобы собрать капсулу, в которой все вещи будут сочетаться между собой,...
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