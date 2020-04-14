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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильного ветра
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявили белорусские синоптики на 15 апреля.
Как
В утренние часы на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы могут достигать 15-20 м/с.
Ночью столбик термометра будет показывать от 0… -3°C, днём потеплеет до +5… +7°C, по западу республики воздух нагреется до +10°C.
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявили белорусские синоптики на 15 апреля. Как сообщает Белгидромет, в среду будет облачно с прояснениями, в...
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