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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильного ветра

14.04.2020 15:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявили белорусские синоптики на 15 апреля. 

Как сообщает Белгидромет, в среду будет облачно с прояснениями, в тёмное время суток осадки ожидаются только в Витебской области. Днём дожди и мокрый снег пройдут по всей Беларуси. 

В утренние часы на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы могут достигать 15-20 м/с. 

Ночью столбик термометра будет показывать от 0… -3°C, днём потеплеет до +5… +7°C, по западу республики воздух нагреется до +10°C. 

Недавно мы рассказывали о народных приметах, которые предсказывают погоду. Затянется ли весна – читайте здесь

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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявили белорусские синоптики на 15 апреля.  Как сообщает Белгидромет, в среду будет облачно с прояснениями, в...
 
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