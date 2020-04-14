Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильного ветра

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявили белорусские синоптики на 15 апреля.

Как сообщает Белгидромет, в среду будет облачно с прояснениями, в тёмное время суток осадки ожидаются только в Витебской области. Днём дожди и мокрый снег пройдут по всей Беларуси.

В утренние часы на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы могут достигать 15-20 м/с.

Ночью столбик термометра будет показывать от 0… -3°C, днём потеплеет до +5… +7°C, по западу республики воздух нагреется до +10°C.