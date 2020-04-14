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«Карантинное селфи с мишкой»: Анна Нетребко опубликовала снимок без макияжа (ФОТО)

14.04.2020 16:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Карантинное селфи с мишкой»: Анна Нетребко опубликовала снимок без макияжа (ФОТО)

48-летняя оперная певица Анна Нетребко опубликовала на своей странице в Instagram фотографию без макияжа и фотошопа.

«Карантинное селфи с мишкой: без фильтров, без косметики, но с тоской», – подписала снимок Нетребко.

Подписчики певицы оценили ее природную красоту, отметив, что Анна без косметики выглядит потрясающе. «Естественная, нежная, волшебная», «Анна, вы прекрасны!», «Вы красавица», «И без фильтров она прекрасна», – написали в комментариях к снимку.  

Также поклонники призвали Нетребко не грустить по поводу самоизоляции, поскольку это временно. 

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48-летняя оперная певица Анна Нетребко опубликовала на своей странице в Instagram фотографию без макияжа и фотошопа. «Карантинное селфи с мишкой: без фильтров, без...
 
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