«Карантинное селфи с мишкой»: Анна Нетребко опубликовала снимок без макияжа (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

48-летняя оперная певица Анна Нетребко опубликовала на своей странице в Instagram фотографию без макияжа и фотошопа.

«Карантинное селфи с мишкой: без фильтров, без косметики, но с тоской», – подписала снимок Нетребко.

Подписчики певицы оценили ее природную красоту, отметив, что Анна без косметики выглядит потрясающе. «Естественная, нежная, волшебная», «Анна, вы прекрасны!», «Вы красавица», «И без фильтров она прекрасна», – написали в комментариях к снимку.

Также поклонники призвали Нетребко не грустить по поводу самоизоляции, поскольку это временно.

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