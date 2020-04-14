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«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов

14.04.2020 19:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава православной церкви подчеркнул, что освящение куличей – это обряд, а жизнь человека намного дороже.

В пасхальные праздники храмы закрывать не намерены, там будут совершать богослужения. Поэтому верующие вправе сами принять для себя решение, но при этом помнить о рекомендациях и мерах безопасности.

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«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов

«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов

«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов

Так, освящение пасхальной трапезы организуют на улице возле храмов, продумывают и вопрос соблюдения дистанции. Но все-таки встречать главный христианский праздник настоятельно просят дома, особенно это касается пожилых людей.

Митрополит Павел также порекомендовал воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу. В эти дни лучше оставаться дома и ограничить контакты. А вот вопрос о доставке Благодатного огня в Беларусь пока остается открытым.

«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Если будет такая возможность, будут приносить этот Благодатный огонь. Но хочу сказать, что в Израиле на сегодня действует чрезвычайное положение.

Мне, как Патриаршему Экзарху, хочется еще и еще раз с болью в сердце обратиться ко всем верующим людям. Братья и сестры, постарайтесь исполнить послушание святителю нашему, первосвятителю Патриарху. Воздержитесь в эти дни пасхальные, Страстной седмицы, молитесь дома. Тем более, что сегодня, в отличие от советского периода времени, можно включить телеканалы, которые транслируют богослужения. Надо сказать, и у нас из Кафедрального собора тоже будут транслироваться богослужения.

«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов

«Молитесь дома». Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов

Люди в материале: Митрополит Минский и Заславский Павел

 
 
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Новости Беларуси. Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава православной церкви...
 
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