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Международное энергетическое агентство: мировой спрос на нефть упадет до минимума с 1995 года
Источник материала: ОНТ
Мировой спрос на нефть падает – сообщает Международное энергетическое агентство.
Согласно его данным, в апреле спрос упадет до минимума с 1995 года. А ведь именно это определяет положение дел на нефтяном рынке. Там после вчерашнего падения продолжается снижение котировок.
В Энергетическом Агентстве считают, что новая сделка ОПЕК плюс не способна сейчас изменить ситуацию.
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Мировой спрос на нефть падает – сообщает Международное энергетическое агентство. Согласно его данным, в апреле спрос упадет до минимума с 1995 года. А ведь именно...
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