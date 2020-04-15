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Международное энергетическое агентство: мировой спрос на нефть упадет до минимума с 1995 года

15.04.2020 14:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Международное энергетическое агентство: мировой спрос на нефть упадет до минимума с 1995 года

Мировой спрос на нефть падает – сообщает Международное энергетическое агентство.

Согласно его данным, в апреле спрос упадет до минимума с 1995 года. А ведь именно это определяет положение дел на нефтяном рынке. Там после вчерашнего падения продолжается снижение котировок.

В Энергетическом Агентстве считают, что новая сделка ОПЕК плюс не способна сейчас изменить ситуацию.

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Мировой спрос на нефть падает – сообщает Международное энергетическое агентство. Согласно его данным, в апреле спрос упадет до минимума с 1995 года. А ведь именно...
 
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