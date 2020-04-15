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Как не допустить искажения фактов о войне? Мнение эксперта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сохранение памяти о Великой Отечественной, недопущение искажения фактов – тема очередного круглого стола, совместного проекта Белорусского института стратегических исследований и БелТА «Экспертная среда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:
Кроме того, Академия наук Беларуси инициировала акцию «Всенародная летопись Великой Отечественной «Вспомним всех». Воспоминания, документы и фотографии, которые поступили от обычных граждан и еще поступят в Институт истории, подготовят к публикации.
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Новости Беларуси. Сохранение памяти о Великой Отечественной, недопущение искажения фактов – тема очередного круглого стола, совместного проекта Белорусского...
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