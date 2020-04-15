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Первый национальный канал радио начинает акцию «Творчество во имя будущего»

15.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Первый национальный канал радио начинает акцию «Творчество во имя будущего»

Фото из архива

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный канал Белорусского радио с 16 апреля начнет социально-культурную эфирную акцию «Творчество во имя будущего», сообщили БЕЛТА организаторы.

Цель акции — объединить усилия по поддержке всех, кто в эти дни противостоит эпидемиологическим вызовам и кто оказался в непростой жизненной ситуации. «Участниками акции станут известные в нашей стране деятели культуры и искусства, творческая молодежь. Произведения в их исполнении, а также слова глубокой признательности за спасение жизней граждан Беларуси будут звучать в тематических и специальных проектах канала», — рассказали организаторы.

Во время акции 16 апреля в Доме радио в видеоформате впервые соберутся и участники второго тура IX Республиканского творческого радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі». Участниками радиоконкурса в этом году стали около 400 ребят. Проект призван продемонстрировать, что творческая деятельность в нашей стране активно продолжается, появляются новые возможности для самореализации, а поддержка благотворительных инициатив становится более широкой и масштабной.

Стать участником акции «Творчество во имя будущего» могут все желающие. Для этого достаточно оставить свой отклик на официальных страницах Первого национального канала Белорусского радио в социальных сетях либо сделать репост понравившейся информации.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Фото из архива 15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный канал Белорусского радио с 16 апреля начнет социально-культурную эфирную акцию «Творчество во
 
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