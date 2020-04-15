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В Брестской области стартовала республиканская акция «Дом без насилия»

15.04.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Брестской области стартовала республиканская акция «Дом без насилия»

С 13 по 24 апреля 2020 года в Беларуси проводится республиканская профилактическая акция «Дом без насилия».

Цель акции – вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействия государственным органам в решении проблем насилия в семье с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений.

Проблема домашнего насилия является актуальной и для Брестской области. В первом квартале 2020 года в ОВД области поступило более 2400 сообщений о насилии в семье.

Основными условиями, способствовавшими совершению преступлений в отношении членов семьи, стали:

  1. Нахождение лиц, виновных в совершении преступлений, в состоянии алкогольного опьянения.
  2. Отсутствие у виновного лица постоянного места работы или учебы.

Изучение обстоятельств совершения тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно – бытовых отношений, показало, что чаще всего их совершает мужчина в возрасте от 31 года до 40 лет, не имеющий постоянного источника дохода или работающий на низкооплачиваемых работах, имеющий склонность к чрезмерному употреблению спиртными напитками.

Домашнее насилие может иметь различные проявления и формы. Всемирная организация здравоохранения определяет следующие основные формы домашнего насилия:

  • акты физической агрессии, такие как нанесение ударов, избиение, а также угрозы совершения таких действий, имеют своей целью нанести вред телу человека;
  • психологическое насилие – запугивание и постоянное унижение, осуществляется с применением вербальных и психических средств и направлено на подавление личности, надругательство над ней;
  • принудительный половой акт и другие формы сексуального принуждения, совершаемые против воли другого человека;
  • различные проявления контролирующего поведения, например изоляция от семьи и друзей, управление действиями и ограничение доступа к информации и помощи;
  • экономическое насилие, связанное с ограничением экономической самостоятельности человека.

Организация работы по профилактике насилия в семье определена Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 «Об основах деятельности по профилактике правонарушений». В соответствии со ст. 26 органы внутренних дел выносят официальные предупреждения лицам, привлеченным к административной ответственности за совершение административных правонарушений в отношении членов семьи.

В случае, если в течение года после вынесения официального предупреждения лицо будет привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения по отношении к члену семьи, оно ставится на профилактически учет в органы внутренних дел, а также ему может быть вынесено защитное предписание.

Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно вынесено, запрещается:

  • предпринимать попытки выяснять место пребывания пострадавшего от насилия в семье, если этот гражданин находится в месте, неизвестном гражданину, совершившему насилие в семье;
  • посещать места нахождения пострадавшего от насилия в семье, если этот гражданин временно находится вне совместного места жительства или места пребывания с гражданином, в отношении которого вынесено защитное предписание;
  • общаться с пострадавшим от насилия в семье, в том числе по телефону, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

Защитное предписание с письменного согласия совершеннолетнего гражданина, пострадавшего от насилия в семье, обязывает гражданина, совершившего насилие в семье, временно покинуть общее с гражданином, пострадавшим от насилия в семье, жилое помещение и запрещает распоряжаться общей совместной собственностью.

За 3 месяца 2020 года милицией области объявлено 661 официальное предупреждение лицам, совершившим правонарушения в отношении членов семьи, объявлено 198 защитных предписания, из которых 181 обязывали гражданина покинуть общее с пострадавшим от домашнего насилия жилое помещение.

Проводятся профилактические мероприятия с 753 гражданами, в отношении которых осуществляется профилактический учет за насилие в семье. В ходе профилактической работы осуждено к принудительному лечению в условиях ЛТП 274 лица страдающих алкогольной зависимостью и склонных к совершению правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, из них изолировано 229.

Каждый человек, испытывающий домашнее насилие, должен иметь свой план действий, чтобы справиться с проявлениями насилия.

Для обеспечения своей безопасности придерживайтесь следующих советов:

  • если спора не избежать, постарайтесь выбрать для него комнату, из которой можно в случае необходимости легко выйти. Старайтесь избежать споров в ванной комнате, кухне, где есть острые и режущие предметы;
  • договоритесь с соседями, чтобы они вызвали милицию, если услышат шум и крики из вашей квартиры;
  • приготовьте запасные ключи от дома (машины) и держите их так, чтобы в случае опасности, можно было срочно покинуть дом – и тем самым спасти свою жизнь или избежать новых побоев и оскорблений;
  • спрячьте в безопасном, но доступном для вас месте книжку с номерами необходимых телефонов, паспорт, свидетельство о браке, документы детей, другие важные бумаги, одежду и белье на первое время, нужные лекарства, а также деньги – сколько сможете;
  • при критической ситуации покидайте дом;
  • при первой же возможности обратитесь в милицию по телефону «102».

Необходимую помощь в тяжелой ситуации также оказывают иные государственные учреждения и общественные организации.

В структуре органов социальной защиты в стране созданы и действуют территориальные центры социального обслуживания населения, которые оказывают психологическую, юридическую и социальную помощь гражданам, испытывающим домашнее насилие. В указанных центрах созданы «кризисные комнаты», где жертва домашнего насилия может временно поселиться на срок до 10 дней. При необходимости данный срок продлевается.

ОО «Клуб деловых женщин» оказывает реинтеграционную, социальную, юридическую и психологическую помощь пострадавшим от домашнего насилия. За помощью можно обратиться по телефонам:
8-0162-218-888, +375-29-7-203-303.

На территории страны работает общереспубликанская «горячая линия» для жертв домашнего насилия: 8-801-100-8-801. При обращении на данную линию жертве оказывается помощь психологом, юристом и социальным работником. В ходе проведения акции «Дом без насилия» на телефонной линии будут дежурить также сотрудники МВД.

Вриод начальника УОПП МОБ УВД Алексей Леванович

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С 13 по 24 апреля 2020 года в Беларуси проводится республиканская профилактическая акция «Дом без насилия». Цель акции – вовлечь широкие
 
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