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Россия ответила, что будет с ценой на газ для Беларуси
Источник материала: Myfin
«Это
вопрос для проговора на экспертном
уровне в ЕАЭС, вопрос поставлен в рамках
ЕАЭС, он может ставиться, он будет
прорабатываться», – сказал
Дмитрий
Песков,
отвечая на соответствующий вопрос,
сообщает
РИА
Новости.
Как
В Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Беларусь.
Источник: Myfin.by
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