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Россия ответила, что будет с ценой на газ для Беларуси

15.04.2020 16:38 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

«Это вопрос для проговора на экспертном уровне в ЕАЭС, вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться, он будет прорабатываться», – сказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает РИА Новости.

Как сообщал Myfin.by, 14 апреля Александр Лукашенко в ходе рабочей видеовстречи членов Высшего Евразийского экономического совета обратился к Владимиру Путину по вопросу цен на российский газ в условиях кризиса. Белорусский президент считает, что в ЕАЭС нужно применять более адаптивную цену на газ.

В Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Беларусь.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Москва будет прорабатывать внесенное президентом Беларуси Александром Лукашенко предложение о более гибкой цене на газ в ЕАЭС. Об этом сообщил журналистам...
 
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