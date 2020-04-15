Россия ответила, что будет с ценой на газ для Беларуси

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«Это вопрос для проговора на экспертном уровне в ЕАЭС, вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться, он будет прорабатываться», – сказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает РИА Новости.



Как сообщал Myfin.by, 14 апреля Александр Лукашенко в ходе рабочей видеовстречи членов Высшего Евразийского экономического совета обратился к Владимиру Путину по вопросу цен на российский газ в условиях кризиса. Белорусский президент считает, что в ЕАЭС нужно применять более адаптивную цену на газ.

В Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Беларусь.