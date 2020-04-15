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Уровень денежных доходов населения за январь – февраль вырос на 7,1 процента
15.04.2020 17:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – феврале 2020 года составили 107,1% к уровню января – февраля 2019 года, сообщили в Национальном статистическом комитете.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,1%.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – феврале 2020 года составили 107,1% к уровню января – февраля 2019 года, сообщили в Национальном...
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