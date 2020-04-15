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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правоохранители в Лидском районе раскрыли серию краж с дачных участков Оперативникам удалось выйти на след подозреваемых. Речь идет в данном случае как минимум о трех фактах хищений, которые имели место в феврале и марте нынешнего...

Оперативникам удалось выйти на след подозреваемых. Речь идет в данном случае как минимум о трех фактах хищений, которые имели место в феврале и марте нынешнего года. Местные жители за помощью в милицию обратились в конце прошлого месяца. По почерку стало понятно, что жуликов привлекали вещи, которые потом можно было сдать на металлолом. Точнее, это соломорезка, чугунная ванна, металлические колесные диски и листы.