Международный кинофестиваль в Каннах отменят из-за пандемии

Источник материала: ОНТ

Канны отменяются. Популярный международный кинофестиваль снова перенесли из-за пандемии.

Ранее ожидалось, что форум пройдёт в июле, но теперь дата сместилась на неопределённый срок. Вместе с тем, организаторы надеются, что в этом году всё же удастся провести смотр. Последний раз кинофестиваль отменяли в 1968 году из-за волны массовых беспорядков и забастовок.

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