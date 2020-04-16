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Международный кинофестиваль в Каннах отменят из-за пандемии
Источник материала: ОНТ
Канны отменяются. Популярный международный кинофестиваль снова перенесли из-за пандемии.
Ранее ожидалось, что форум пройдёт в июле, но теперь дата сместилась на неопределённый срок. Вместе с тем, организаторы надеются, что в этом году всё же удастся провести смотр. Последний раз кинофестиваль отменяли в 1968 году из-за волны массовых беспорядков и забастовок.
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Канны отменяются. Популярный международный кинофестиваль снова перенесли из-за пандемии. Ранее ожидалось, что форум пройдёт в июле, но теперь дата сместилась на...
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