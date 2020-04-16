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Запрет на посещение лесов Дзержинского района: что это значит?

16.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Ограничение на посещение лесов на территории Дзержинского района действует с 9 апреля 2020 года, в связи с установлением III класса пожарной опасности.

В пожароопасный сезон ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— разводить костры в хвойных несомкнувшихся древостоях и молодняках 1 класса возраста, на участках поврежденных лесных насаждений, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой. Допускается разведение костров (в том числе с использованием приспособлений: мангалов, барбекю, гриль, газовых плит и т.п.) при условии: их размещения на площадках, окаймленных минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,25 метра, а также исключающем повреждение огнем крон, стволов и корневых лап растущих деревьев, кроме запрещенных участков; постоянного контроля за процессом горения и обеспечения средствами тушения (огнетушитель, ёмкость с водой, лопата и дт.);

— оставлять не потушенные источники горения, тления (горящие спички, окурки, горячую золу и др.);

— применять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

— оставлять промасленные или пропитанные ЛВЖ или ГЖ, а также иными горючими веществами материалы (бумагу, вату, ткань паклю и др.);

— заправлять топливные баки машин и механизмов в неустановленных местах, а также при работающих двигателях;

— выжигание хвороста, лесной подстилки, травы и других лесных горючих материалов на землях лесного фонда;

— выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Дзержинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям призывает жителей и гостей района отдыхать в обустроенных местах, на которых оборудованы специальные места для разведения костров, вокруг сделаны минерализованные полосы, являющиеся заслоном для дальнейшего распространения огня, и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

Внимание!

За не соблюдение правил пожарной безопасности существует административная ответственность. Согласно КоАП Беларуси, нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение влечет наложение штрафа.

Так, за нарушение, не повлекшее причинение ущерба, может быть вынесено предупреждение или наложен штраф в размере до 25 базовых величин, а за нарушение повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в таких действиях нет состава преступления – влечет наложение штрафа в размере от 25 до 50 базовых величин (статья 15.29 КоАП).

Разжигание костров в запрещенных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин (статья 15.58 КоАП).

Кроме того, законодательством Беларуси за подобные нарушения предусмотрена и уголовная ответственность при нанесении ущерба в крупных размерах.

Помните: лес это одно из основных природных богатств нашей страны, оставить его нашим детям и внукам в его первозданной красоте — это наш с вами долг.

Очевидцев лесных пожаров просим незамедлительно сообщить по телефону 101 или 112.


 
 
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Ограничение на посещение лесов на территории Дзержинского района действует с 9 апреля 2020 года, в связи с установлением III класса пожарной...
 
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