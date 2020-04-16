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Мозыряне на самоизоляции
Источник материала: Mlife
- Что мы делаем чаще всего дома? Спим,кушаем и смотрим мультики.
Чтобы разнообразить времяпрепровождение, мы с мужем открыли для себя социальную сеть TikTok и приняли участие в нескольких челленджах:
Когда ребенок в дневное время спит, я отрабатываю различные техники в макияже. Стараюсь самостоятельно подтянуть свой английский на новый уровень. Так же активно занимаюсь физическим самосовершенствованием
Вечером семьей смотрим фильмы,мультики и различные видео в интернете.
Минус изоляции в том, что я не могу удаленно работать. Но теперь все мое внимание приковано к семье и творчеству. И я делаю все то, на что раньше , якобы, не хватало времени.
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Продолжаем рассказывать вам истории мозырян о жизни в самоизоляции. Сегодня наш проводник в мир домашнего уютна, молодая мама в декрете, визажист - Шульга...
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