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Мозыряне на самоизоляции

16.04.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

- Что мы делаем чаще всего дома? Спим,кушаем и смотрим мультики.
Чтобы разнообразить времяпрепровождение, мы с мужем открыли для себя социальную сеть TikTok и приняли участие в нескольких челленджах: #пощелчку и #pillowchelenge.



Когда ребенок в дневное время спит, я отрабатываю различные техники в макияже. Стараюсь самостоятельно подтянуть свой английский на новый уровень. Так же активно занимаюсь физическим самосовершенствованием



Вечером семьей смотрим фильмы,мультики и различные видео в интернете.

Минус изоляции в том, что я не могу удаленно работать. Но теперь все мое внимание приковано к семье и творчеству. И я делаю все то, на что раньше , якобы, не хватало времени.
 
 
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Продолжаем рассказывать вам истории мозырян о жизни в самоизоляции. Сегодня наш проводник в мир домашнего уютна, молодая мама в декрете, визажист - Шульга...
 
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