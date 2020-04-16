Мозыряне на самоизоляции

Источник материала: Mlife

- Что мы делаем чаще всего дома? Спим,кушаем и смотрим мультики.Чтобы разнообразить времяпрепровождение, мы с мужем открыли для себя социальную сеть TikTok и приняли участие в нескольких челленджах:Когда ребенок в дневное время спит, я отрабатываю различные техники в макияже. Стараюсь самостоятельно подтянуть свой английский на новый уровень. Так же активно занимаюсь физическим самосовершенствованиемВечером семьей смотрим фильмы,мультики и различные видео в интернете.Минус изоляции в том, что я не могу удаленно работать. Но теперь все мое внимание приковано к семье и творчеству. И я делаю все то, на что раньше , якобы, не хватало времени.