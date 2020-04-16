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Опасный астероид приближается к Земле. Как его увидеть?

16.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Опасный астероид приближается к Земле. Как его увидеть?

К Земле приближается крупный астероид 1998 OR2.

29 апреля 2020 года небесное тело пролетит на расстоянии 6 млн км, что почти в 16 раз превышает расстояние от нашей планеты до Луны.

Что известно об астероиде 1998 OR2?

Официальное название астероида — 1998 OR2, или 52768. Впервые он был обнаружен 24 июля 1998 года астрономами из программы NEAT (англ. «отслеживание околоземных астероидов», проект NASA) в обсерватории Халикала на Гавайях (США). Тем не менее существуют фотографии небесного тела до его открытия: 1987 и 1996 годов, пишет aif.ru.

Астероид 1998 OR2 относится к группе Амура. Так называют околоземные астероиды, орбиты которых полностью находятся снаружи орбиты Земли. Группа названа в честь одного из самых известных своих представителей, астероида Амур, который открыли в 1932 году и назвали по имени древнегреческого бога любви Амура. Чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца, 1998 OR2 требуется около 1344 дней, то есть примерно три года и восемь месяцев.

Опасный астероид приближается к Земле. Как его увидеть?

По размерам астероид сопоставим с небольшой горой. По данным Международного астрономического сообщества Minor Planet Center, его диаметр составляет примерно 2,06 км. На сайте NASA цифры несколько отличаются: предполагается, что диаметр находится в пределах от 1,8 км до 4,1 км.

Этот астероид станет самым крупным из тех, что пролетят рядом с Землей в 2020 году. Однако самым большим в истории астероидом, сближавшимся с нашей планетой, был другой: 3122 Florence (1981 ET3). По данным NASA, диаметр этого небесного тела составляет от 4 км до 8,8 км. В последний раз он пролетал близко к Земле 1 сентября 2017 года. В следующий раз 3122 Florence  приблизится к Земле 2 сентября 2057 года.

На каком расстоянии пролетит астероид и можно ли его увидеть?

Согласно нормам NASA, безопасной дистанцией для пролетающих астероидов считается 7,4 млн км. Расстояние, на котором пролетит 1998 OR2, меньше: 4 млн миль (около 6 млн км). А значит, это небесное тело представляет потенциальную опасность для Земли. Тем не менее опасность эта довольно условна. На данный момент столкновение с этим астероидом не внесено NASA в список потенциальных опасностей Земли, фактически астероид 1998 OR2 безобиден.

Опасный астероид приближается к Земле. Как его увидеть?

Из-за больших размеров астероида увидеть его можно будет даже в любительские телескопы: 1998 OR2 будет выглядеть как медленно плывущая звезда. По словам астрономов, чтобы наблюдать за этим явлением, понадобится как минимум 6-дюймовый или 8-дюймовый телескоп.

Для тех, у кого нет специального оборудования, организация Virtual Telescope Project, базирующаяся в Риме (Италия), проведет онлайн-трансляцию. Следующая возможность наблюдать этот астероид так близко представится только в 2079 году.

#астероид
aif.ru

 
 
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К Земле приближается крупный астероид 1998 OR2. 29 апреля 2020 года небесное тело пролетит на расстоянии 6 млн км, что
 
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