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Лукашенко подписал указ о материальном стимулировании работников здравоохранения
16.04.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал Указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения". Об этом БЕЛТА сообщили в
Документ предусматривает установление дополнительной ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями. В частности, речь идет о работниках учреждений системы здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с инфекциями, а также тем, кто работает в условиях, связанных с инфекциями.
По поручению главы государства документ был разработан Советом Министров. Александр Лукашенко предлагаемые подходы поддержал, поручив правительству осуществить соответствующие выплаты.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал Указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе...
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