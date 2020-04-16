Лукашенко подписал указ о материальном стимулировании работников здравоохранения

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал Указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.





Документ предусматривает установление дополнительной ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями. В частности, речь идет о работниках учреждений системы здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с инфекциями, а также тем, кто работает в условиях, связанных с инфекциями.

По поручению главы государства документ был разработан Советом Министров. Александр Лукашенко предлагаемые подходы поддержал, поручив правительству осуществить соответствующие выплаты.