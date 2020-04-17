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Овечкин рассказал, как получил в подарок от Гретцки клюшку
Источник материала: ОНТ
Российский нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил, как получил в подарок от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки клюшку. Слова спортсмена
Овечкин рассказал, что является заядлым коллекционером клюшек и уже собрал почти сотню этих спортивных снарядов. В 2017 году Александр ужинал с Уэйном Гретцки и попросил его подарить клюшку, которой легендарный канадец орудовал на льду. Ветеран хоккея пообещал, что сделает такой подарок, если Овечкин выиграет Кубок Стэнли.
Россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году.
Уэйн Гретцки за карьеру игроком забросил 894 шайбы и является лучшим снайпером в истории NHL. У 34-летнего Овечкина на счету 706 голов.
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Российский нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил, как получил в подарок от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки клюшку....
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