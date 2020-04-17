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Овечкин рассказал, как получил в подарок от Гретцки клюшку

17.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Овечкин рассказал, как получил в подарок от Гретцки клюшку

Российский нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил, как получил в подарок от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки клюшку. Слова спортсмена приводит RMNB.

Овечкин рассказал, что является заядлым коллекционером клюшек и уже собрал почти сотню этих спортивных снарядов. В 2017 году Александр ужинал с Уэйном Гретцки и попросил его подарить клюшку, которой легендарный канадец орудовал на льду. Ветеран хоккея пообещал, что сделает такой подарок, если Овечкин выиграет Кубок Стэнли.

Александр Овечкин: «Мы выиграли Кубок Стэнли, и я сказал нашему пресс-атташе, что мне нужна клюшка Гретцки, потому что он обещал ее мне. Когда я, наконец, получил клюшку, то был счастлив, как маленький ребенок, получивший рождественский подарок. Она теперь в моей коллекции».

Россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году.

Уэйн Гретцки за карьеру игроком забросил 894 шайбы и является лучшим снайпером в истории NHL. У 34-летнего Овечкина на счету 706 голов.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги по версии телезрителей.

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Российский нападающий клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил, как получил в подарок от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки клюшку....
 
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