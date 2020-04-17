Квартал многоэтажной застройки появится в Пинском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В деревне Галево Пинского района планируют построить пять многоэтажных домов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Дмитрий Полховский.





"Выбрали Галево для многоквартирной застройки, поскольку это большая деревня. Она находится в пригороде Пинска, и там есть спрос на жилье. Проект предусматривает строительство пяти многоэтажных домов, в том числе двух десятиэтажек. Дома такой высотности раньше в районе не строили", - рассказал Дмитрий Полховский.

В новом многоквартирном комплексе смогут поселиться около 340 семей. Помимо двух десятиэтажек предполагается возвести пятиэтажный дом и два семиэтажных. Такую высотность специалисты предложили, чтобы проектируемый квартал не выбивался из архитектурного ансамбля Пинска. В жилом комплексе планируется обустроить транспортные и пешеходные связи, парковки (в том числе для велосипедов), детские и спортивные площадки, места отдыха и другие элементы инфраструктуры.

Проект квартала вынесен на общественное обсуждение. Ознакомиться с ним можно до 27 апреля на пятом этаже Пинского райисполкома. Информация размещена и на его официальном сайте. На 4 мая намечена презентация архитектурно-планировочной концепции.

В Пинском районе на очереди в улучшении жилищных условий состоят около 1,8 тыс. человек. Дмитрий Полховский отметил, что местные власти рассматривают возможность строительства многоквартирных комплексов в прилегающих к Пинску деревнях.