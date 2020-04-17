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Горела баня на Сурганова

17.04.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

5 апреля диспетчер центра оперативного управления принял сообщение о загорании бани в Горках по улице Сурганова.

 

Горела баня на Сурганова

 

Когда спасатели прибыли к месту вызова, хозяйка уже справилась с огнем самостоятельно. Деревянная конструкция строения была повреждена незначительно, сообщил инспектор ИНиП Горецкого РОЧС Артем Корнев.

 

Горела баня на Сурганова

 

Валерия Дроздовская, фото РОЧС


 
 
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  5 апреля диспетчер центра оперативного управления принял сообщение о загорании бани в Горках по улице Сурганова.     Когда спасатели прибыли к месту вызова,...
 
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