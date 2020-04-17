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«Уже должен был на том свете быть». Архиепископ Гурий рассказал, как в юности лобовая авария повлияла на его веру
Источник материала: СТВ
Архиепископ Гурий принял участие в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Архиепископ Гурий:
То, что я старался молиться, повторяю – не афишированно, внутренне, про себя. Божьего благословения просил, родители благословляли на учёбу. Когда уезжал из дома, всегда крестили меня. Поэтому родительское благословение – оно великую силу имеет. И молитва родителей, особенно – матери, я считаю, меня защитила и укрепила мою веру.
Также в интервью архиепископ Гурий рассказал:
– какой должна быть молитва во время пандемии
– будут ли изменения в программе празднования 500-летия Жировичской обители
– почему наше тело – автомобиль
– о родителях, детстве и хобби
– о чудесах иконы Жировичской Божией матери
Смотрите 19 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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«Уже должен был на том свете быть». Архиепископ Гурий рассказал, как в юности лобовая авария повлияла на его веру
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