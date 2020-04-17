Какой будет погода на Пасху в Ганцевичах?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)









В наступающие выходные погода не порадует ганцевчан. В субботу и воскресенье будет преобладать облачная с прояснениями погода, днем выглянет солнце, но будет ветрено.

В ночь на 18 апреля ожидается до +3 градусов по Цельсию, днем воздух прогреется до 9 градуов со знаком плюс. Осадков в этот день не прогнозируется, но на протяжении дня ожидается северо-западный ветер со скоростью до 10 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +1 градуса.

19 апреля, на Пасху, ожидается до 8 градусов тепла. Порывы западного и северо-западного ветра могут достигать в дневные часы 12 м/с, так что по ощущениям будет холоднее.

Прохладная погода ожидается и в начале следующей недели.

По информации сайта gismeteo.by

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