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В Бресте задержали девушку, которая незаконно продавала медицинские маски

17.04.2020 15:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бресте задержали девушку, которая незаконно продавала медицинские маски

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями изъяли у жительницы Бреста медицинские маски, которыми она незаконно торговала. Об этом сообщает БЕЛТА. 

27-летняя местная жительница продавала маски через интернет. Для этого она использовала рекламу в соцсетях. Товар девушка приобрела в России. В Бресте она продавала их дороже, чем в аптеках.

Брестчанку задержали во время совершения сделки во дворе многоэтажного дома. У неё изъяли 122 маски для индивидуальной защиты.

За незаконную предпринрмательскую деятельность предусмотрен штраф в размере 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.

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Теги: Брест
 
 
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Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями изъяли у жительницы Бреста медицинские маски, которыми она незаконно торговала. Об...
 
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