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В Бресте задержали девушку, которая незаконно продавала медицинские маски
Источник материала: ОНТ
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями изъяли у жительницы Бреста медицинские маски, которыми она незаконно торговала. Об этом
27-летняя местная жительница продавала маски через интернет. Для этого она использовала рекламу в соцсетях. Товар девушка приобрела в России. В Бресте она продавала их дороже, чем в аптеках.
Брестчанку задержали во время совершения сделки во дворе многоэтажного дома. У неё изъяли 122 маски для индивидуальной защиты.
За незаконную предпринрмательскую деятельность предусмотрен штраф в размере 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.
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Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями изъяли у жительницы Бреста медицинские маски, которыми она незаконно торговала. Об...
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