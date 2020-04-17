В Бресте задержали девушку, которая незаконно продавала медицинские маски

Источник материала: ОНТ

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями изъяли у жительницы Бреста медицинские маски, которыми она незаконно торговала. Об этом сообщает БЕЛТА.

27-летняя местная жительница продавала маски через интернет. Для этого она использовала рекламу в соцсетях. Товар девушка приобрела в России. В Бресте она продавала их дороже, чем в аптеках.

Брестчанку задержали во время совершения сделки во дворе многоэтажного дома. У неё изъяли 122 маски для индивидуальной защиты.

За незаконную предпринрмательскую деятельность предусмотрен штраф в размере 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.

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