Александр Лукашенко: «Если только вы где-то засопливели, немедленно обратитесь к врачу»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 апреля совершает рабочую поездку в Лидский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное, запомните: если только вы где-то засопливели, немедленно обратитесь к врачу. Тот, кто сразу обратился, через неделю он здоров. Но у нас же, знаете, особенно старики: «Ай, пасяджу дома». Посидел дома, попил таблетки позапрошлогодней давности, уже годность давно истекла. И через семь дней мы получаем полуживого человека, и его надо вытаскивать. И на искусственной вентиляции легких.

Самое страшное, чтобы у нас хватило врачей и койко-мест там, где мы лечим. У нас около 10 тысяч мы заранее подготовили таких мест, в основном в инфекционных больницах, которые на постсоветском пространстве во всех государствах уничтожили. Европа их не имеет, отказалась вообще, мол, инфекционки не нужны. Мы сохранили, в районах привели в порядок. В областях и в Минске – у нас везде есть инфекционные больницы.

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