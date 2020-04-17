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Александр Лукашенко: «Если только вы где-то засопливели, немедленно обратитесь к врачу»

17.04.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 апреля совершает рабочую поездку в Лидский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Если только вы где-то засопливели, немедленно обратитесь к врачу»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самое главное, запомните: если только вы где-то засопливели, немедленно обратитесь к врачу. Тот, кто сразу обратился, через неделю он здоров. Но у нас же, знаете, особенно старики: «Ай, пасяджу дома». Посидел дома, попил таблетки позапрошлогодней давности, уже годность давно истекла. И через семь дней мы получаем полуживого человека, и его надо вытаскивать. И на искусственной вентиляции легких. 

Самое страшное, чтобы у нас хватило врачей и койко-мест там, где мы лечим. У нас около 10 тысяч мы заранее подготовили таких мест, в основном в инфекционных больницах, которые на постсоветском пространстве во всех государствах уничтожили. Европа их не имеет, отказалась вообще, мол, инфекционки не нужны. Мы сохранили, в районах привели в порядок. В областях и в Минске – у нас везде есть инфекционные больницы. 

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Александр Лукашенко: «Если только вы где-то засопливели, немедленно обратитесь к врачу»

Александр Лукашенко: «Если только вы где-то засопливели, немедленно обратитесь к врачу»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 апреля совершает рабочую поездку в Лидский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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