В Беларуси хотели провести футбольный матч без зрителей, но передумали

euroradio.fm Ивацевичский район Беларуси не упоминается в статистике Минздрава как эпидемиологически опасный. Тем не менее 18 апреля именно в Ивацевичах впервые в этом сезоне должен был пройти футбольный матч без зрителей — игра Второй лиги чемпионата страны во второй лиге между "Ивацевичами" и "Островцом", пишет .





Решение о пустующих трибунах на стадионе в Ивацевичах приняли городские власти. Информацию об этом 16 апреля на сайте ivatsevichy.by разместил сектор спорта и туризма местного райисполкома. Однако вскоре текст изменился. Сейчас в нем упоминаний про пустые трибуны нет. Зато появились цены на билеты: взрослый — 2 рубля, детский — 50 копеек.





"Будут зрители. Проверьте сайт", — кратко ответил на вопрос Еврорадио о матче руководитель сектора спорта и туризма Ивацевичского райисполкома Геннадий Крот.





Кэш Google помнит первоначальное содержание новости:









Теперь она выглядит так:





В Беларуси чемпионат страны по футболу не был приостановлен или отменен — в отличие от других стран Европы. В Высшей лиге уже проходят матчи 5-го тура. Болельщики на них допускаются свободно — с контролем температуры перед входом на стадион. Правда, случаются курьезные случаи, когда на целом секторе болеет только один футбольный фанат.





Первая и вторая лига стартуют в ближайшие выходные.



