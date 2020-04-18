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В Беларуси хотели провести футбольный матч без зрителей, но передумали

18.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ивацевичский район Беларуси не упоминается в статистике Минздрава как эпидемиологически опасный.

В Беларуси хотели провести футбольный матч без зрителей, но передумали
Пустые трибуны на белорусских матчах можно было увидеть и при благоприятной эпидемиологической ситуации / pressball.by
Ивацевичский район Беларуси не упоминается в статистике Минздрава как эпидемиологически опасный. Тем не менее 18 апреля именно в Ивацевичах впервые в этом сезоне должен был пройти футбольный матч без зрителей — игра Второй лиги чемпионата страны во второй лиге между "Ивацевичами" и "Островцом", пишет .euroradio.fm

Решение о пустующих трибунах на стадионе в Ивацевичах приняли городские власти. Информацию об этом 16 апреля на сайте ivatsevichy.by разместил сектор спорта и туризма местного райисполкома. Однако вскоре текст изменился. Сейчас в нем упоминаний про пустые трибуны нет. Зато появились цены на билеты: взрослый — 2 рубля, детский — 50 копеек.

"Будут зрители. Проверьте сайт", — кратко ответил на вопрос Еврорадио о матче руководитель сектора спорта и туризма Ивацевичского райисполкома Геннадий Крот.

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Теперь она выглядит так:

В Беларуси чемпионат страны по футболу не был приостановлен или отменен — в отличие от других стран Европы. В Высшей лиге уже проходят матчи 5-го тура. Болельщики на них допускаются свободно — с контролем температуры перед входом на стадион. Правда, случаются курьезные случаи, когда на целом секторе болеет только один футбольный фанат.

Первая и вторая лига стартуют в ближайшие выходные.
 
 
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Ивацевичский район Беларуси не упоминается в статистике Минздрава как эпидемиологически опасный.
 
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