Работают «горячие линии» – в помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» информирует, что социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств.

Данная помощь оказывается социальными работниками и волонтерами территориального центра социального обслуживания населения и районной организации БОКК.

За оказанием помощи по доставке продуктов питания и лекарств для одиноких пожилых граждан и инвалидов нужно обращаться в территориальный центр социального обслуживания населения ежедневно c 9.00 до 18.00.

Продолжают работу телефоны «горячей линии» — 2-12-27, 5-10-68.

На первом этапе работы «горячих линий» волонтеры смогут подсказать пожилым телефоны территориальных центров социального обслуживания населения, гигиены и эпидемиологии близлежащих учреждений здравоохранения.

Кроме того, по желанию пожилых людей активисты союза молодежи помогут им через интернет заказать товары первой необходимости. Молодежные «горячие линии» будут работать в каждом регионе ежедневно, с понедельника по субботу включительно, с 9.00 до 18.00.

Во время непростой эпидемиологической обстановки в мире БРСМ не остается в стороне и проводит активную информационно-разъяснительную работу с молодежью через социальные сети.

Телефон «горячей линии» Минской области — 8-044-797-08-18. В Несвиже — 5-13-46.