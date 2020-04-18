ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Работают «горячие линии» – в помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств

18.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» информирует, что социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств.

Данная помощь оказывается социальными работниками и волонтерами территориального центра социального обслуживания населения и районной организации БОКК.

За оказанием помощи по доставке продуктов питания и лекарств для одиноких пожилых граждан и инвалидов нужно обращаться в территориальный центр социального обслуживания населения ежедневно c 9.00 до 18.00.

Продолжают работу телефоны «горячей  линии» — 2-12-27, 5-10-68.

На первом этапе работы «горячих линий» волонтеры смогут подсказать пожилым телефоны территориальных центров социального обслуживания населения, гигиены и эпидемиологии близлежащих учреждений здравоохранения.

Кроме того, по желанию пожилых людей активисты союза молодежи помогут им через интернет заказать товары первой необходимости. Молодежные «горячие линии» будут работать в каждом регионе ежедневно, с понедельника по субботу включительно, с 9.00 до 18.00.

Во время непростой эпидемиологической обстановки в мире БРСМ не остается в стороне и проводит активную информационно-разъяснительную работу с молодежью через социальные сети.

Телефон «горячей линии» Минской области — 8-044-797-08-18. В Несвиже — 5-13-46.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» информирует, что социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России разбился легкоматорный самолет. Погибли три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика