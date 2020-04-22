Лукашенко: Вакансий много. Надо поработать, может, и на какой-то нелюбимой работе

Источник материала: ОНТ

Главная тема дня – рабочая поездка Президента в Бобруйск. Александр Лукашенко посетил известную фабрику «Славянка» и узнал, как налажено производство самых необходимых в это время вещей, которые сегодня помогают остановить распространение вируса, обезопасить медиков и каждого из нас. Отдельно Глава государства обратил внимание на ситуацию, которая складывается на рынке труда.

«Это время надо пережить. Если в магазинчике 2-3 человека – и он не работает? Хорошо, в строительство, в сельское хозяйство, в городе работы хватает. Вакансий много. Надо поработать, может, и на какой-то нелюбимой работе, чтобы семью прокормить и выйти из этой ситуации, когда весь мир начнет работать», – сказал Президент.





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