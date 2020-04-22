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Лукашенко: Вакансий много. Надо поработать, может, и на какой-то нелюбимой работе

22.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Вакансий много. Надо поработать, может, и на какой-то нелюбимой работе

Главная тема дня – рабочая поездка Президента в Бобруйск. Александр Лукашенко посетил известную фабрику «Славянка» и узнал, как налажено производство самых необходимых в это время вещей, которые сегодня помогают остановить распространение вируса, обезопасить медиков и каждого из нас.  Отдельно Глава государства обратил внимание на ситуацию, которая складывается на рынке труда. 

«Это время надо пережить. Если в магазинчике 2-3 человека – и он не работает? Хорошо, в строительство, в сельское хозяйство, в городе работы хватает. Вакансий много. Надо поработать, может, и на какой-то нелюбимой работе, чтобы семью прокормить и выйти из этой ситуации, когда весь мир начнет работать», – сказал Президент.


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Главная тема дня – рабочая поездка Президента в Бобруйск. Александр Лукашенко посетил известную фабрику «Славянка» и узнал, как налажено производство самых...
 
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