ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Минск Мир»: столичный комплекс, в котором воплощаются мечты о своей квартире

22.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Минск Мир»: столичный комплекс, в котором воплощаются мечты о своей квартиреМинск Мир»: столичный комплекс, в котором воплощаются мечты о своей квартире" class="one-news__figure-img">

Эксперты считают, что именно сейчас выгоднее всего покупать квартиру в Минске. Тем более что застройщики продумали много новых акций, позволяющих сэкономить существенные суммы. Так, в квартале «Северная Америка» жилого комплекса «Минск Мир» цены снижены на 10%. И это не единственный бонус от компании-застройщика. Тем более что действие одной акции не отменяет другую, и, приобретая квартиру, выгоду можно суммировать.


Любая из этих квартиру уже завтра может стать вашей. С 10% скидкой продаётся жильё во всех домах квартала «Северная Америка»: «Сан-Франциско», «Квебек», «Новый Орлеан», «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес» и «Ванкувер»! Квартиры – от 28 до 76 квадратных метров, и на каждую квартиру – минус 10% от цены на сайте! При этом не важно, каким образом будет оплачена покупка: за собственные средства, в кредит или в длительную рассрочку на срок до 10 лет.

Речь о современной недвижимости. Комплекс признан самый масштабным в Европе. Свободная планировка, лобби вместо подъезда, скоростные лифты. Высокие потолки. Во всех домах застеклённые лоджии, панорамные окна. Благоустроенные дворы без транзита машин. Здесь по соседству будут две станции строящейся линии метро. В квартале возведут две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады. Во дворах – площадки для спорта, игр и отдыха, а в шаговой доступности – новый городской парк. Совсем рядом началось строительство делового сердца комплекса – Международного финансового центра.

И только этой весной квартиру можно купить в рассрочку без первого взноса. Акция называется «Покупайте сейчас, платите потом». Предложение для белорусского рынка уникальное. Стоимость квартиры разбивается на 120 ежемесячных платежей. При этом, выплачивая взносы, покупатель будет жить в своей квартире. Это хорошая альтернатива съёмной квартире в столице, так как платежи сопоставимы со стоимостью аренды. Если у клиента есть 50% от стоимости квартиры в счёт первого взноса, то квартира получится ещё дешевле. А в качестве бонуса – «Платежные каникулы»! Это шесть первых месяцев без ежемесячных платежей.

Есть и новый необычный способ сэкономить до 10 тысяч рублей. Если купить квартиру через сайт застройщика. Детальнее: на квартире до 40 квадратных метров – 4 тысячи рублей, до 55 метров – 7 тысяч, а на квартире более 55 метров – 10 тысяч. Надо выбрать квартиру в комплексах «Минск Мир», «Маяк Минска» или «Парк Челюскинцев». Можно выбрать этаж и на какую сторону будут выходить окна. После этого с клиентом свяжется менеджер, который поможет решить все оставшиеся вопросы. В том числе, как купить. Копии документов отправят на электронную почту для ознакомления. А далее курьер доставит оригиналы.

Дома сдаются, опережая график, поэтому долго ждать заселения в свою квартиру не придётся. Весна в разгаре. И сейчас самое время, чтобы принимать решение. Неизвестно, будут ли когда-либо ещё такие условия.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты считают, что именно сейчас выгоднее всего покупать квартиру в Минске. Тем более что застройщики продумали много новых акций, позволяющих сэкономить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уменьшился пассажиропоток. Как изменится работа общественного транспорта в Молодечно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика