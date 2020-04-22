Источник материала: ОНТ

Минск Мир»: столичный комплекс, в котором воплощаются мечты о своей квартире" class="one-news__figure-img">

Эксперты считают, что именно сейчас выгоднее всего покупать квартиру в Минске. Тем более что застройщики продумали много новых акций, позволяющих сэкономить существенные суммы. Так, в квартале «Северная Америка» жилого комплекса «Минск Мир» цены снижены на 10%. И это не единственный бонус от компании-застройщика. Тем более что действие одной акции не отменяет другую, и, приобретая квартиру, выгоду можно суммировать.





Любая из этих квартиру уже завтра может стать вашей. С 10% скидкой продаётся жильё во всех домах квартала «Северная Америка»: «Сан-Франциско», «Квебек», «Новый Орлеан», «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес» и «Ванкувер»! Квартиры – от 28 до 76 квадратных метров, и на каждую квартиру – минус 10% от цены на сайте! При этом не важно, каким образом будет оплачена покупка: за собственные средства, в кредит или в длительную рассрочку на срок до 10 лет.

Речь о современной недвижимости. Комплекс признан самый масштабным в Европе. Свободная планировка, лобби вместо подъезда, скоростные лифты. Высокие потолки. Во всех домах застеклённые лоджии, панорамные окна. Благоустроенные дворы без транзита машин. Здесь по соседству будут две станции строящейся линии метро. В квартале возведут две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады. Во дворах – площадки для спорта, игр и отдыха, а в шаговой доступности – новый городской парк. Совсем рядом началось строительство делового сердца комплекса – Международного финансового центра.

И только этой весной квартиру можно купить в рассрочку без первого взноса. Акция называется «Покупайте сейчас, платите потом». Предложение для белорусского рынка уникальное. Стоимость квартиры разбивается на 120 ежемесячных платежей. При этом, выплачивая взносы, покупатель будет жить в своей квартире. Это хорошая альтернатива съёмной квартире в столице, так как платежи сопоставимы со стоимостью аренды. Если у клиента есть 50% от стоимости квартиры в счёт первого взноса, то квартира получится ещё дешевле. А в качестве бонуса – «Платежные каникулы»! Это шесть первых месяцев без ежемесячных платежей.

Есть и новый необычный способ сэкономить до 10 тысяч рублей. Если купить квартиру через сайт застройщика. Детальнее: на квартире до 40 квадратных метров – 4 тысячи рублей, до 55 метров – 7 тысяч, а на квартире более 55 метров – 10 тысяч. Надо выбрать квартиру в комплексах «Минск Мир», «Маяк Минска» или «Парк Челюскинцев». Можно выбрать этаж и на какую сторону будут выходить окна. После этого с клиентом свяжется менеджер, который поможет решить все оставшиеся вопросы. В том числе, как купить. Копии документов отправят на электронную почту для ознакомления. А далее курьер доставит оригиналы.

Дома сдаются, опережая график, поэтому долго ждать заселения в свою квартиру не придётся. Весна в разгаре. И сейчас самое время, чтобы принимать решение. Неизвестно, будут ли когда-либо ещё такие условия.

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