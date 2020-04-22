ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Райисполком рассказал, куда пойдут деньги, заработанные на субботнике 25 апреля

22.04.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Горецкий райисполком принял решение о проведении субботника 25 апреля. Создана рабочая группа, определен фронт работ.

 

Райисполком рассказал, куда пойдут деньги, заработанные на субботнике 25 апреля
Иллюстративное фото — Михаил Левцов

 

Денежные средства, заработанные на субботнике, будут перечислены через райисполком на расчетный счет BY61AKBB36410178402877300000 в центре банковских услуг № 708 открытого акционерного общества «Сберегательный банк Беларусбанк» в Горках, код АКВВВY2X, УНП 700101949, назначение платежа — «Средства, заработанные на республиканском субботнике»

Решение о проведении субботника закреплено постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 233 от 16 апреля.

В документе говорится, что «в связи с объявлением 2020 года Годом малой родины, подготовкой к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне и в целях поддержки предложений коллективов работников организаций и местных исполнительных и распорядительных органов рекомендовано на добровольной основе провести 25 апреля республиканский субботник на рабочих местах либо осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, территорий населенных пунктов, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону».


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Горецкий райисполком принял решение о проведении субботника 25 апреля. Создана рабочая группа, определен фронт работ.     Денежные средства, заработанные на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Врач назвал гаджет, который может нанести непоправимый вред здоровью во время пандемии COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика