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Райисполком рассказал, куда пойдут деньги, заработанные на субботнике 25 апреля
22.04.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкий райисполком принял решение о проведении субботника 25 апреля. Создана рабочая группа, определен фронт работ.
Денежные средства, заработанные на субботнике, будут перечислены через райисполком на расчетный счет BY61AKBB36410178402877300000 в центре банковских услуг № 708 открытого акционерного общества «Сберегательный банк Беларусбанк» в Горках, код АКВВВY2X, УНП 700101949, назначение платежа — «Средства, заработанные на республиканском субботнике»
Решение о проведении субботника закреплено постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 233 от 16 апреля.
В документе говорится, что «в связи с объявлением 2020 года Годом малой родины, подготовкой к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне и в целях поддержки предложений коллективов работников организаций и местных исполнительных и распорядительных органов рекомендовано на добровольной основе провести 25 апреля республиканский субботник на рабочих местах либо осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, территорий населенных пунктов, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону».
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Горецкий райисполком принял решение о проведении субботника 25 апреля. Создана рабочая группа, определен фронт работ. Денежные средства, заработанные на...
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