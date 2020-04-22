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В Шотландии повсюду находят точилки для карандашей с загадочными табличками

22.04.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Социолингвист и этнограф Джеймс Пуховски гулял вдоль пляжа Портобелло, восточного пригорода Эдинбурга. Во время прогулки он обратил внимание на то, что к одному из бетонных заграждений приделана ржавая точилка для карандашей. Пуховски удивился, подошел поближе и заметил табличку, которая на самом деле мало что проясняла: «Предоставлено для вашего удобства Публичным проектом по заточке карандашей в Портобелло», пишет meduza.

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