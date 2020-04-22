На Радуницу Пинский автобусный парк введёт дополнительные рейсы на городские кладбища

Источник материала: Полесская правда



В связи с выходными днями 28 апреля и 1 мая и переносом рабочего дня, с понедельника, 27 апреля на субботу, 4 апреля, обслуживание городских автобусных маршрутов с 23 апреля с 1 мая будет изменено. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОАО «Пинский автобусный парк».

23 апреля (четверг, Навская Пасха): городской общественный транспорт будет работать по расписанию рабочего дня; маршруты № 25 (городское кладбище в районе д. Посеничи) и № 31 (городское кладбище в районе д. Торгошицы) – по расписанию выходного дня.

24-26 апреля: обслуживание общественного транспорта производится по расписанию соответствующего дня недели;

27 апреля: городской общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня (воскресенья); маршрут № 31 – по расписанию выходного дня с введением не менее трёх дополнительных оборотов, расписание которых будет сформировано с учётом времени проведения панихиды;

28 апреля (Радуница): городской общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня (воскресенья); для обслуживания маршрута № 25 будет задействовано 10 единиц подвижного состава. Предполагаемое количество отправлений от транспортного кольца на пересечении улиц Первомайская и Центральная – 97 (194 рейса). Первое отправление от «кольца» в 08.58, последнее отправление от кладбища в 15.20; для обслуживания маршрута № 31 будет задействовано 3 единицы подвижного состава. Количество отправлений от ДП «Радужный» – не менее 13.



В автобусном парке уточнили, что возможно внесение корректировок в вышеизложенный порядок обслуживания маршрутов №№ 25, 31 исходя из реальной востребованности маршрутов.