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На Радуницу Пинский автобусный парк введёт дополнительные рейсы на городские кладбища

22.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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На Радуницу Пинский автобусный парк введёт дополнительные рейсы на городские кладбища
В связи с выходными днями 28 апреля и 1 мая и переносом рабочего дня, с понедельника, 27 апреля на субботу, 4 апреля, обслуживание городских автобусных маршрутов с 23 апреля с 1 мая будет изменено. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОАО «Пинский автобусный парк».

  • 23 апреля (четверг, Навская Пасха):
    • городской общественный транспорт будет работать по расписанию рабочего дня;
    • маршруты № 25 (городское кладбище в районе д. Посеничи) и № 31 (городское кладбище в районе д. Торгошицы) – по расписанию выходного дня.
  • 24-26 апреля:
    • обслуживание общественного транспорта производится по расписанию соответствующего дня недели;
  • 27 апреля:
    • городской общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня (воскресенья);
    • маршрут № 31 – по расписанию выходного дня с  введением не менее трёх дополнительных оборотов, расписание которых будет сформировано с учётом времени проведения панихиды;
  • 28 апреля (Радуница):
    • городской общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня (воскресенья);
    • для обслуживания маршрута № 25 будет задействовано 10 единиц подвижного состава. Предполагаемое количество отправлений от транспортного кольца на пересечении улиц Первомайская и Центральная – 97 (194 рейса). Первое отправление от «кольца» в 08.58, последнее отправление от кладбища в 15.20;
    • для обслуживания маршрута № 31 будет задействовано 3 единицы подвижного состава. Количество отправлений от ДП «Радужный» – не менее 13.

В автобусном парке уточнили, что возможно внесение корректировок в вышеизложенный порядок обслуживания маршрутов №№ 25, 31 исходя из реальной востребованности маршрутов.

Напомним, что стало известно расписание панихид на городских кладбищах Пинска в особые дни поминовения усопших. Подробное расписание смотрите здесь.

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