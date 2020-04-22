Лукашенко посоветовал рестораторам и малому бизнесу идти в колхозы и на стройку

Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

— Скидки ни на что не будет, пусть в очередь не выстраиваются и не ждут, что мы рестораны будем поддерживать. Пусть кормят людей, пусть возят домой пищу, пусть возят врачам, на заводы… Только должны быть нормальные цены. И это время надо пережить, — сказал он, обращаясь к губернатору Могилевской области Леониду Зайцу.

Президент заявил, что на время можно сменить сферу деятельности.

— А если в магазинчике два-три человека и сегодня магазин не работает, то можно в строительство, сельское хозяйство, в городе работы хватает. Вакансий у нас много. Надо поработать, может, и на нелюбимой работе, чтобы семью прокормить и выйти из этой ситуации, когда весь мир начнет работать.