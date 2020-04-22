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Девушка не понимала, почему у нее болит живот, а потом неожиданно родила в душе

22.04.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эмбер Смит, 18-летняя жительница Северного Квинсленда (Австралия) утром 15 апреля отправилась принять утренний душ, а вышла из ванной уже с новорожденным сыном, пишет medialeaks.


Фото: 9news

— Когда я была в душе, я почувствовала очень серьезный спазм в животе, а в следующую секунду вода полилась отовсюду, и я закричала, — вспомнила молодая мама.

Девушка сильно перепугала своего бойфренда Блэрдона: парень примчался к ней со второго этажа. Он подумал, что его подруга себе что-то сломала, но внизу его поджидал очень неожиданный сюрприз.

— Я прибежал в ванную и увидел показавшуюся головку моего сына, — рассказал Блэрдон.

После этого Эмбер начала тужиться, и уже через десять минут она сидела на полу ванной с новорожденным сыном в руках. Мальчику дали Купер Вудс, и в будущем он сможет похвастать перед сверстниками необычной историей своего появления на свет.


Фото: 9news

Рожая ребенка, девушка успела быстро сориентироваться и связалась по телефону со своей мамой, а потом позвонила в службу экстренной помощи. Молодая мама уверена, что именно этот звонок помог ей так быстро и относительно легко родить ребенка.

Эмбер призналась, что за все девять месяцев она и понятия не имела, что беременна. У девушки всегда был нерегулярный менструальный цикл, поэтому ей не казалось, что что-то идет не так. А изменения в ее внешнем виде были такими несущественными, что она и подумать не могла, что в ней растет ребенок.

— В самом конце у меня появилось крошечное увеличение в районе живота, так что я подумала, что это из-за того, что я ем слишком много, — пояснила Эмбер.

Свое неважное самочувствие и боли в животе девушка списывала на гастроэнтерологическое (или любое другое) заболевание, так что ей в голову и не приходила мысль о том, чтобы сделать тест на беременность и посетить гинеколога.

Эмбер и Блэрдон собираются пожениться, а родители каждого из них готовы оказать молодым родителям нужную поддержку. Жениху до сих пор сложно поверить в неожиданное появление сына. Мама и папа считают его появление чудом, и, несмотря на шок, оба счастливы стать родителями.

 
 
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