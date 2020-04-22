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По столице ЮАР прогулялась троица смелых пингвинов

22.04.2020 11:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кому изоляция, а кому раздолье. Уж очень много сейчас шуток в интернете на тему «природа настолько очистилась». Так вот, в ЮАР настолько, что по мегаполису республики стали разгуливать пингвины.

Троица смельчаков вышла на прогулку по опустевшему городу и, судя по всему, в отсутствие людей чувствовала себя отлично. Обычно эти птицы не любят большие скопления людей, однако сейчас сложившаяся ситуация позволила им чувствовать себя максимально свободно. Жители Кейптауна – второго по численности населения города Южно-Африканской Республики – не покидают свои дома из-за мер, введенных в связи с пандемией. 

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Кому изоляция, а кому раздолье. Уж очень много сейчас шуток в интернете на тему «природа настолько очистилась». Так вот, в ЮАР настолько, что по мегаполису...
 
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