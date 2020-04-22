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УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть сезон в национальных чемпионатах
Источник материала: ОНТ
Руководство УЕФА провело видеоконференцию с участием генеральных секретарей всех 55 европейских футбольных ассоциаций.
В ходе совещания были представлены варианты продолжения турниров для клубных и сборных команд. Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал доиграть сезон в национальных чемпионатах. Однако не у всех это получиться сделать. Так, стало известно, что чемпионат в Нидерландах официально завершен. Это было вынужденное решение. Ведь накануне власти страны продлили запрет на организацию массовых мероприятий до 1 сентября. И даже вариант проведения игр без зрителей оказался невозможным.
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Руководство УЕФА провело видеоконференцию с участием генеральных секретарей всех 55 европейских футбольных ассоциаций. В ходе совещания были представлены...
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