КГК опубликовал результаты контрольно-надзорной деятельности за 2019 год

Источник материала: Ежедневник

В 2019 году проведено 8,8 тыс. проверок. Причем 6,1 тыс. проверок (70%) были выборочными, о проведении которых проверяемые субъекты уведомлялись заранее.

В ведомстве сообщили, что наличие у контролирующего органа информации о нарушениях стало основанием для назначения 443 проверок (16,6%). Наибольшее количество таких проверок проведено органами Комитета госконтроля (190), Минтруда и соцзащиты (136) и Госстандарта (74).

По поручению органов уголовного преследования состоялось 420 проверок (15,7%), в том числе 30 проверок – в отношении субъектов хозяйствования, со дня регистрации которых не прошло 2 года. Больше всего проверок провели Транспортная инспекция (134), органы Министерства финансов (94), налоговые органы (54) и органы государственной статистики (41).

Проведение 245 проверок (9,2% от общего количества) было обусловлено необходимостью оперативного пресечения нарушений законодательства в момент их совершения на ограниченной территории (внеплановые тематические оперативные проверки). Проведено 100 проверок (3,7%), связанных с использованием проверяемым субъектом бюджетных средств, государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов, государственного имущества, мер государственной поддержки. Кроме того, 91 проверка (3,4%) проведена по иным основаниям (дополнительные проверки, проверки Нацбанка, таможенных органов и др.).

Результативность внеплановых проверок, как и выборочных, составила 98%, что свидетельствует о веских основаниях для их проведения и грамотном подходе к выбору проверяемых субъектов.

В 2019 году не было зафиксировано ни одной незаконной проверки. Не допущено и случаев прекращения законной работы субъектов хозяйствования. Как следствие, к контролирующим органам в прошлом году не применялись меры административной ответственности, предусмотренные за грубые нарушения при назначении проверок.

В последние годы надзорные органы особое внимание уделяют профилактике и предупреждению нарушений. Дополнительный импульс этой работе был дан в 2019 году: проведено 176,7 тыс. мониторингов – на 48% больше, чем в 2018 году.

В основном мониторинги проводили работники органов, контролирующих соблюдение требований законодательства в области безопасности жизни и здоровья населения: Минздрав (42%), МЧС (21%), Госстандарт и Минсельхозпрод (по 10%). По результатам мониторингов субъектам хозяйствования направлено 157,1 тыс. рекомендаций.