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Большая экскурсия по мировым музеям.
Источник материала: Mlife
Ресурс Google Arts And Culture объединился с несколькими сотнями музеев и галерей по всему миру для того, чтобы предоставить всем желающим возможность виртуальных туров по некоторым из самых известных мест в мире. Коллекция Google включает в себя таких культурных «гигантов», как Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, Музей Ван Гога в Амстердаме и Британский музей в Лондоне.
Поэтому усаживаемся поудобнее в своих домашних креслах и вместе с Google и начинаем прогуливаться по просторным прохладным залам 12 всемирно известных музеев, изучая картины, скульптуры и артефакты, собранные за многие-многие годы человечеством.
Источник: Белта+
Ссылка на музеи:
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