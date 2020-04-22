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Большая экскурсия по мировым музеям.

22.04.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Ресурс Google Arts And Culture объединился с несколькими сотнями музеев и галерей по всему миру для того, чтобы предоставить всем желающим возможность виртуальных туров по некоторым из самых известных мест в мире. Коллекция Google включает в себя таких культурных «гигантов», как Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, Музей Ван Гога в Амстердаме и Британский музей в Лондоне.

Поэтому усаживаемся поудобнее в своих домашних креслах и вместе с Google и начинаем прогуливаться по просторным прохладным залам 12 всемирно известных музеев, изучая картины, скульптуры и артефакты, собранные за многие-многие годы человечеством.

Источник: Белта+

Ссылка на музеи:
https://beltaplus.by/ru/intell...
 
 
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