Большая экскурсия по мировым музеям.

Источник материала: Mlife

Ресурс Google Arts And Culture объединился с несколькими сотнями музеев и галерей по всему миру для того, чтобы предоставить всем желающим возможность виртуальных туров по некоторым из самых известных мест в мире. Коллекция Google включает в себя таких культурных «гигантов», как Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, Музей Ван Гога в Амстердаме и Британский музей в Лондоне.Поэтому усаживаемся поудобнее в своих домашних креслах и вместе с Google и начинаем прогуливаться по просторным прохладным залам 12 всемирно известных музеев, изучая картины, скульптуры и артефакты, собранные за многие-многие годы человечеством.Источник: Белта+Ссылка на музеи: