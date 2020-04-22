О том, какая демографическая ситуация складывается сейчас в нашем районе, мы спросили у начальника отдела загс Смолевичского райисполкома Натальи Конюшик.

Наталья Владимировна рассказала, что с января по апрель 2020-го года отдел загса зарегистрировал 46 рождений, 76 смертей, 44 брака, 19 расторжений браков.

Всего в районе за истекший период зарегистрировано 113 рождений, 213 смертей, 66 браков.

— Для сравнения, — отмечает Наталья Конюшик, — хочу сказать, что в 2019-м году за этот же период было зарегистрировано 159 рождений, 214 смертей и 51 брак. А в 2018-м году — 146 рождений, 232 смерти и 67 браков.

Среди умерших за 4 месяца — 120 мужчин и 92 женщины, 1 ребенок, 6 иностранных граждан. Средний возраст умерших мужчин — 64 года, женщин – 78 лет. В трудоспособном возрасте умерли 45 человек. По болезни умер 201 человек, от несчастного случая погибли 11 человек, от отравления алкоголем – 1 человек.

— Причинами смерти, в основном, являются болезни сердца и онкология, — акцентирует внимание Наталья Владимировна.

— Несмотря на сложившуюся обстановку, жизнь продолжается. В районе зарегистрировано 113 рождений: родилось 58 мальчиков и 55 девочек, 2 двойни. Самыми популярными именами, которыми с начала года смолевичане и жители района называли новорожденных, следующие: для мальчиков — Артем (названо 6 мальчиков), Кирилл (названо 4 мальчика), Дмитрий, Илья, Михаил (названо по 3 мальчика); для девочек — Екатерина (названо 4 девочки), Александра, Валерия, Виктория (названо по 3 девочки).

К разряду редких имен, которыми в анализируемый период были названы новорожденные, можно отнести такие, как Дамиан, Еремей, Захар, Ян, Тимофей, Святослав (для мальчиков) и Аврора, Агния, Аделина, Анжелика, Каролина, Марьяна (для девочек).

В Смолевичском района зарегистрировано 66 браков. Из них 44 — в отделе загс Смолевичского района. До конца месяца в Смолевичах распишутся еще 9 пар.

В сельской местности зарегистрировано 22 брака.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.