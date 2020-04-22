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Главный фотофлагман Samsung проиграл Huawei и Xiaomi

22.04.2020 13:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лаборатория по сравнению фотографий со смартфонов DxOMark опубликовала результаты теста основной камеры флагманского аппарата Samsung — Galaxy S20 Ultra. В рейтинге устройство оказалось ниже конкурентов.


В рейтинге издания Galaxy S20 Ultra набрал 122 балла. Такой же результат у Honor V30 Pro. 123 очка — у Huawei Mate 30 Pro 5G, Xiaomi Mi 10 Pro и Oppo Find X2 Pro набрали 124 балла. На втором месте — Honor 30 Pro+, на первом — Huawei P40 Pro. Таким образом, Galaxy S20 Ultra оказался только на пятой строчке в общем зачете.

В частности, Galaxy S20 Ultra заработал 132 балла в фототесте и 102 балла в видеосъемке. К плюсам отнесли качественную цветопередачу и широкий динамический диапазон, а также невысокий уровень шумов при хорошем освещении. Хвалили и ультраширокоугольную камеру аппарата.

Экспертам DxOMark не понравилась система автофокусировки смартфона, особенно при съемке в темноте с недостаточным освещением. Кроме того, в таких условиях детализация снижается. В материале ресурса говорится, что по резкости фото с Galaxy S20 Ultra проигрывают Xiaomi Mi 10 Pro.

Ниже — цены линейки Galaxy S20:

 
 
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В рейтинге издания Galaxy S20 Ultra набрал 122 балла.
 
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