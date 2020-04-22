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Главный фотофлагман Samsung проиграл Huawei и Xiaomi
Источник материала: Tut.by
Лаборатория по сравнению фотографий со смартфонов DxOMark опубликовала
В рейтинге издания Galaxy S20 Ultra набрал 122 балла. Такой же результат у Honor V30 Pro. 123 очка — у Huawei Mate 30 Pro 5G, Xiaomi Mi 10 Pro и Oppo Find X2 Pro набрали 124 балла. На втором месте — Honor 30 Pro+, на первом — Huawei P40 Pro. Таким образом, Galaxy S20 Ultra оказался только на пятой строчке в общем зачете.
В частности, Galaxy S20 Ultra заработал 132 балла в фототесте и 102 балла в видеосъемке. К плюсам отнесли качественную цветопередачу и широкий динамический диапазон, а также невысокий уровень шумов при хорошем освещении. Хвалили и ультраширокоугольную камеру аппарата.
Экспертам DxOMark не понравилась система автофокусировки смартфона, особенно при съемке в темноте с недостаточным освещением. Кроме того, в таких условиях детализация снижается. В материале ресурса говорится, что по резкости фото с Galaxy S20 Ultra проигрывают Xiaomi Mi 10 Pro.
Ниже — цены линейки Galaxy S20:
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В рейтинге издания Galaxy S20 Ultra набрал 122 балла.
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