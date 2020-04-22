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Минское «Динамо» назначило нового главного тренера

22.04.2020 13:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новым главным тренером минского «Динамо» стал известный белорусский специалист Леонид Кучук.


Леонид Кучук. Фото: fc-rostov.ru

Кучук тренировал российские клубы «Кубань», «Локомотив», «Ростов», молдавский «Шериф», украинские команды «Сталь» и «Арсенал». Последним местом его работы был «Рух» из второго дивизиона чемпионата Украины.

Признавался лучшим тренером Беларуси (2013) и Молдовы (2009).

Минское «Динамо идет сейчас на 12-м месте с шестью очками в пяти матчах. По этой причине команду покинул предыдущий главный тренер Сергей Гуренко.

 
 
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Новым главным тренером минского «Динамо» стал известный белорусский специалист Леонид Кучук.
 
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