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Минское «Динамо» назначило нового главного тренера
Источник материала: Tut.by
Новым главным тренером минского «Динамо» стал известный белорусский специалист Леонид Кучук.
Кучук тренировал российские клубы «Кубань», «Локомотив», «Ростов», молдавский «Шериф», украинские команды «Сталь» и «Арсенал». Последним местом его работы был «Рух» из второго дивизиона чемпионата Украины.
Признавался лучшим тренером Беларуси (2013) и Молдовы (2009).
Минское «Динамо идет сейчас на 12-м месте с шестью очками в пяти матчах. По этой причине команду покинул предыдущий главный тренер Сергей Гуренко.
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Новым главным тренером минского «Динамо» стал известный белорусский специалист Леонид Кучук.
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