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В Беларуси предлагают создать холдинг, который объединит крупнейшие кожевенные комбинаты

22.04.2020 13:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси предлагают создать холдинг, который объединит крупнейшие кожевенные комбинаты страны. Этот вопрос обсуждали сегодня в Совете министров.

Кожевенная отрасль – перспективная, но показатели деятельности оставляют желать лучшего. И главная задача – превратить ее в рентабельный бизнес, как в других странах. Вариант – создать холдинг. В этом случае, туда войдут как «бывалые» игроки (Минский, Бобруйский и Гродненский кожевенные комбинаты), так и новички рынка. 

Татьяна Лугина председатель концерна «Беллегпром»: «В прошлом году в нашу команду добавился Могилевский кожевенный комбинат. Мы им будем предлагать, но это частный бизнес, как уже захотят. Плюс мы будем предлагать в эту структуру как еще одно звено – наше предприятие "Можелит" в Могилеве, которое специализируется на производстве желатина. Это продукт, который получается на основании кожевенного товара». 

Создание холдинга – идея, ее еще предстоит проработать. А пока же за первый квартал года видны подвижки в отрасли. На 20% снизились складские запасы на мясокомбинатах, уменьшилась задолженность перед этими предприятиями. 

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Теги: Могилев
 
 
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В Беларуси предлагают создать холдинг, который объединит крупнейшие кожевенные комбинаты страны. Этот вопрос обсуждали сегодня в Совете министров. Кожевенная...
 
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