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В Беларуси предлагают создать холдинг, который объединит крупнейшие кожевенные комбинаты
Источник материала: ОНТ
В Беларуси предлагают создать холдинг, который объединит крупнейшие кожевенные комбинаты страны. Этот вопрос обсуждали сегодня в Совете министров.
Кожевенная отрасль – перспективная, но показатели деятельности оставляют желать лучшего. И главная задача – превратить ее в рентабельный бизнес, как в других странах. Вариант – создать холдинг. В этом случае, туда войдут как «бывалые» игроки (Минский, Бобруйский и Гродненский кожевенные комбинаты), так и новички рынка.
Создание холдинга – идея, ее еще предстоит проработать. А пока же за первый квартал года видны подвижки в отрасли. На 20% снизились складские запасы на мясокомбинатах, уменьшилась задолженность перед этими предприятиями.
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В Беларуси предлагают создать холдинг, который объединит крупнейшие кожевенные комбинаты страны. Этот вопрос обсуждали сегодня в Совете министров. Кожевенная...
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