Сильные штормы и торнадо в США: погибли 32 человека

Источник материала: ОНТ

Сильные штормы и торнадо вновь обрушились на некоторые штаты Америки. Стихия уже унесла жизни 32 человек.

Ураганы бушевали на юге страны неделю назад, тогда больше двухсот тысяч человек остались без света, сотни домов были полностью разрушены, и сейчас катаклизмы вернулись. Таких мощных природных явлений регион не переживал последние восемь лет. Вихри продолжают испытывать на прочность сразу несколько штатов – пострадали Миссисипи, Алабама, Джорджия и Флорида.

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