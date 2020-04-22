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Smart-билеты на транспорте с сегодняшнего дня продают в Бресте через приложение

22.04.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Во всех областных центрах Беларуси теперь можно купить билет на проезд в общественном транспорте в электронном виде по QR-коду. Технология бесконтактной продажи и проверки билетов с помощью мобильного платежного сервиса Оплати™ добралась до самого западного города страны – Бреста. Купить такой билет теперь можно на двух городских автобусных маршрутах №7 и №16.

Smart-билеты на транспорте с сегодняшнего дня продают в Бресте через приложение

Билет в электронном виде или smart-билет содержит всю необходимую информацию о поездке: номер транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, номер билета, дату и время его покупки, стоимость, а также остановочный пункт, до которого он действителен.

Купить билет в электронном виде может любой житель города вне зависимости от того, клиентом какого банка он является. Для этого необходимо иметь смартфон и установленное на нем приложение Оплати™. Скачать его можно в App Store или Play Market совершенно бесплатно.

Smart-билеты на транспорте с сегодняшнего дня продают в Бресте через приложение

Краткая инструкция покупки smart-билета

  1. Установите на смартфон приложение Оплати™.
  2. Пополните электронный кошелек с карточки любого банка (без процентов и комиссий).
  3. В приложении нажмите на иконку сканера QR-кодов.
  4. Направьте смартфон с открытым сканером на наклейку с QR-кодом в салоне транспортного средства (работает на расстоянии до 2 метров).
  5. На экране смартфона появится информация о покупаемом билете.
  6. Выберите количество билетов, которое вам необходимо, и нажмите «Оплатить».

«Те, кто хотя бы раз воспользовались возможностью купить электронный билет с помощью мобильного платежного сервиса Оплати™, не спрашивают «зачем». Выгоды и преимущества очевидны: удобство, быстрота, технологичность и, главное сегодня, личная безопасность пассажира. Не нужно заранее покупать билеты, беспокоиться о наличии сдачи, если покупаешь билет у водителя. С Оплати™ достаточно только навести камеру смартфона на QR-код, размещенный в салоне автобуса, и оплата произойдет мгновенно, а электронный билет появится на экране вашего смартфона, – отметил заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Сокирко. – Оплати™ – часть ЭкоСистемы нашего банка, online-пространство, в котором постепенно реализуются большинство из ежедневных потребностей человека. И оплата проезда – только одна из них. Наша глобальная цель, чтобы сервис Оплати™ стал неотъемлемым элементом в нашей жизни, чтобы сервис позволял вам решать все насущные проблемы: от управления финансами до заказа продуктов или бронирования отеля к ближайшему отпуску».

Smart-билеты на транспорте с сегодняшнего дня продают в Бресте через приложение

Smart-билеты не отменяют бумажные, но открывают новые горизонты для развития транспорта. Прозрачная информация по объему перевозок и загруженности маршрутов, а также их популярность у определенных слоев населения позволят лучше понять пассажиров и предоставить им максимальный перечень услуг, а в дальнейшем и оптимизировать маршруты.

«Сам факт, что оплата проезда по QR-коду через систему Оплати™ уже есть во всех областных городах и стремительно набирает популярность в райцентрах страны, говорит о удобстве и надежности платежей. Мобильный платежный сервис – это, по сути, кошелек с электронными деньгами, который доступен только его владельцу, – объяснил заместитель директора по техническим вопросам компании LWO Кирилл Талейко. – При установке приложения запрашивается идентификационный номер паспорта, для того чтобы не вводить многочисленные данные, которые необходимы для открытия кошелька по нашему законодательству. Идентификационный номер – это ключ ко всем данным, которые хранятся надежно в банке или МСИ».

Для брестских контролеров внедрено приложение «Оплати.Контролер» с особенным функционалом. С его помощью проверяющий может временно заблокировать покупку новых билетов в салоне конкретного автобуса, пресекая таким образом возможность манипуляций. Проверка билета происходит просто и быстро: пассажир сканирует QR-код со смартфона контролера и на телефоне отображается купленный билет с соответствующим статусом «Оплачен». В случае если билет недействителен, надпись уведомит и об этом.

«Оплати.Контролер» облегчит жизнь не только самим проверяющим, но и пассажирам. Теперь даже если ваш смартфон разрядился, контролер увидит купленный билет. Для этого нужно будет назвать последние 4 цифры вашего номера телефона, и билет появится на экране смартфона контролера.

Только факты:

0 рублей стоит установка приложения Оплати™ на ваш мобильный телефон;

3 города используют систему «Оплати.Контролер»;

4 районных центра подключили транспорт к Оплати™;

5 областных центров покупают билеты в электронном виде;

Около 4 тысяч smart-билетов продается ежедневно по всей Беларуси и с каждым днем эта цифра увеличивается.

Уже в ближайшие несколько дней Оплати™ на транспорте появится в еще одном городе Брестской области. Технология продажи и проверки билетов в электронном виде по QR-коду станет доступна в Кобрине.

Мобильный платежный сервис Оплати™ – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. Оплати™ является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов. Разработчик мобильного платежного сервиса Оплати™ – компания LWO.

ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 28-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.

LWO (ООО «Лайт Вел Организейшн») – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Среди проектов компании – цифровые решения для Переписи населения – 2019, автоматизация основных систем ГАИ, мобильные приложения для банков и многое другое, что упрощает жизнь граждан, работу Министерств и ведомств. LWO – резидент ПВТ, член БелТПП. Руководство компании входит в Совет по развитию цифровой экономики.

 
Теги: Брест
 
 
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  Во всех областных центрах Беларуси теперь можно купить билет на проезд в общественном транспорте в электронном виде по QR-коду. Технология бесконтактной продажи...
 
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