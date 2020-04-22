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Smart-билеты на транспорте с сегодняшнего дня продают в Бресте через приложение
22.04.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Во всех областных центрах Беларуси теперь можно купить билет на проезд в общественном транспорте в электронном виде по QR-коду. Технология бесконтактной продажи и проверки билетов с помощью мобильного платежного сервиса Оплати™ добралась до самого западного города страны – Бреста. Купить такой билет теперь можно на двух городских автобусных маршрутах №7 и №16.
Билет в электронном виде или smart-билет содержит всю необходимую информацию о поездке: номер транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, номер билета, дату и время его покупки, стоимость, а также остановочный пункт, до которого он действителен.
Купить билет в электронном виде может любой житель города вне зависимости от того, клиентом какого банка он является. Для этого необходимо иметь смартфон и установленное на нем приложение Оплати™. Скачать его можно в
Краткая инструкция покупки smart-билета
«Те, кто хотя бы раз воспользовались возможностью купить электронный билет с помощью мобильного платежного сервиса
Smart-билеты не отменяют бумажные, но открывают новые горизонты для развития транспорта. Прозрачная информация по объему перевозок и загруженности маршрутов, а также их популярность у определенных слоев населения позволят лучше понять пассажиров и предоставить им максимальный перечень услуг, а в дальнейшем и оптимизировать маршруты.
«Сам факт, что оплата проезда по QR-коду через систему Оплати™ уже есть во всех областных городах и стремительно набирает популярность в райцентрах страны, говорит о удобстве и надежности платежей. Мобильный платежный сервис – это, по сути, кошелек с электронными деньгами, который доступен только его владельцу, – объяснил заместитель директора по техническим вопросам компании LWO Кирилл Талейко. – При установке приложения запрашивается идентификационный номер паспорта, для того чтобы не вводить многочисленные данные, которые необходимы для открытия кошелька по нашему законодательству. Идентификационный номер – это ключ ко всем данным, которые хранятся надежно в банке или МСИ».
Для брестских контролеров внедрено приложение «Оплати.Контролер» с особенным функционалом. С его помощью проверяющий может временно заблокировать покупку новых билетов в салоне конкретного автобуса, пресекая таким образом возможность манипуляций. Проверка билета происходит просто и быстро: пассажир сканирует QR-код со смартфона контролера и на телефоне отображается купленный билет с соответствующим статусом «Оплачен». В случае если билет недействителен, надпись уведомит и об этом.
«Оплати.Контролер» облегчит жизнь не только самим проверяющим, но и пассажирам. Теперь даже если ваш смартфон разрядился, контролер увидит купленный билет. Для этого нужно будет назвать последние 4 цифры вашего номера телефона, и билет появится на экране смартфона контролера.
Только факты:
0 рублей стоит установка приложения Оплати™ на ваш мобильный телефон;
3 города используют систему «Оплати.Контролер»;
4 районных центра подключили транспорт к Оплати™;
5 областных центров покупают билеты в электронном виде;
Около 4 тысяч smart-билетов продается ежедневно по всей Беларуси и с каждым днем эта цифра увеличивается.
Уже в ближайшие несколько дней Оплати™ на транспорте появится в еще одном городе Брестской области. Технология продажи и проверки билетов в электронном виде по QR-коду станет доступна в Кобрине.
Мобильный платежный сервис Оплати™ – система расчетов с использованием электронных денег, которые хранятся на электронном кошельке владельца. Доступ к ним обеспечивает мобильное приложение на вашем смартфоне. Расчеты происходят с помощью QR-кода. Особенность сервиса – отсутствие привязки к банковской платежной карточке. Оплати™ является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка и совмещает в себе возможности, выходящие далеко за рамки привычных финансовых сервисов. Разработчик мобильного платежного сервиса Оплати™ – компания LWO.
ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 28-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.
LWO (ООО «Лайт Вел Организейшн») – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. Среди проектов компании – цифровые решения для Переписи населения – 2019, автоматизация основных систем
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Во всех областных центрах Беларуси теперь можно купить билет на проезд в общественном транспорте в электронном виде по QR-коду. Технология бесконтактной продажи...
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