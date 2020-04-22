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Cbonds подготовил рэнкинг организаторов облигаций Республики Беларусь за первый квартал 2020 года

22.04.2020 15:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Первое место в общем рэнкинге этого года заняли Беларусбанк и его дочерняя компания «АСБ БРОКЕР», организовавшие 6 эмиссий 4 эмитентов на общую сумму 165 млн долларов. Его доля рынка размещений в I квартале текущего года составила 49.28%.

Второе место занял БПС-Сбербанк, разместивший и организовавший 3 эмиссии и 1 эмитента на общую сумму 66 млн долларов.

На третьем месте – Белагропромбанк, принявший участие в организации 4 эмиссий 2 эмитентов на 53 млн долларов.

Четвертое и пятое место заняли организации «Зеленая гавань» и «Астодевелопмент» соответственно, при этом «Зеленая гавань» организовала размещение 17 собственных выпусков на 15 млн долларов, а «Астодевелопмент» - 6 собственных выпусков общим объемом 8.2 млн долларов. Доля первой пятерки организаторов на рынке составляет 91.63%.

Лидерами рэнкинга организаторов облигаций Беларуси без учета жилищных облигаций внось стали Беларусбанк и «АСБ БРОКЕР», разместившие 4 эмиссий 2 эмитентов на общую сумму 162 млн долларов. Его доля на рынке размещений без учета собственных выпусков составила 57.1%. В отличие от основного рэнкинга в «Рэнкинге организаторов облигаций Беларуси (без учета жилищных облигаций)» четвертое и пятое место заняли компании «Ласерта» и «Айгенис» соответственно – «Ласерта» организовала размещение 4 эмиссий 4 эмитентов на 1 млн долларов, «Айгенис» разместила 1 эмиссию 1 эмитента на 1 млн долларов. Доля первой пятерки организаторов сторонних размещений составляет 99.71%.

Также Cbonds был подготовлен рэнкинг организаторов без учета собственных выпусков. Первыми здесь вновь стали Беларусбанк и «АСБ БРОКЕР», доля которых составила 47.22%. Совместно инвестбанки разместили 3 эмиссии 3 эмитентов на 53 млн долларов.

Вторую строчку занял Белагропромбанк, организовавший 4 эмиссии 2 эмитентов на 53 млн долларов. Третье место досталось компании Билд-траст – 1 эмиссия 1 эмитента на 5 млн долларов. На четвертой строчке находится компания Ласерта, принявшая участие в размещении 7 эмиссий 7 эмитентов на 1.54 млн долларов, на пятом месте – Паритетбанк с 2 эмиссиями 1 эмитента на 0.33 млн долларов. Доля пяти лидирующих организаторов рэнкинга без учета жилищных облигаций составляет 99.79%.

Полная версия рэнкинга опубликована здесь.

В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций белорусских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений белорусских облигаций за I квартал 2020 года. Общее количество участников рэнкинга 16 компаний, разместившие за...
 
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