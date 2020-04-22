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Cbonds подготовил рэнкинг организаторов облигаций Республики Беларусь за первый квартал 2020 года
Источник материала: Myfin
Первое
место в общем рэнкинге этого года заняли
Второе место занял
На третьем месте –
Четвертое и пятое
место заняли организации «Зеленая гавань» и «Астодевелопмент»
соответственно, при этом «Зеленая гавань» организовала размещение 17
собственных выпусков на 15 млн долларов, а «Астодевелопмент» - 6
собственных выпусков общим объемом 8.2 млн долларов. Доля первой пятерки
организаторов на рынке составляет 91.63%.
Также Cbonds был подготовлен рэнкинг организаторов без учета собственных выпусков. Первыми здесь вновь стали Беларусбанк и «АСБ БРОКЕР», доля которых составила 47.22%. Совместно инвестбанки разместили 3 эмиссии 3 эмитентов на 53 млн долларов.
Вторую строчку занял Белагропромбанк,
организовавший 4 эмиссии 2 эмитентов на 53 млн долларов. Третье место
досталось компании Билд-траст – 1 эмиссия 1 эмитента на 5 млн долларов.
На четвертой строчке находится компания Ласерта, принявшая участие в
размещении 7 эмиссий 7 эмитентов на 1.54 млн долларов, на пятом месте –
Полная версия рэнкинга опубликована здесь.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций белорусских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
Источник: Myfin.by
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Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений белорусских облигаций за I квартал 2020 года. Общее количество участников рэнкинга 16 компаний, разместившие за...
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