Диетолог: витамин С в больших дозах может навредить и на самоизоляции следует отказаться от фаст-фуда

Источник материала: Полымя

Витамин С в больших дозах может навредить. Об этом заявила главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Екатерина Протасова во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.





«Витамин С в больших дозах может навредить. На время эпидемии, если человек питается правильно, то я не рекомендовала бы усиленный прием витамина С. Это может создать дополнительный стресс», — рассказала Екатерина Протасова.

Также она порекомендовала на самоизоляции отказаться от пищи быстрого приготовления: «Мы рекомендуем питаться 3-4 раза в день и отказаться от фаст-фуда».

Источник: БелТА