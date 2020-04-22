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Диетолог: витамин С в больших дозах может навредить и на самоизоляции следует отказаться от фаст-фуда

22.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Витамин С в больших дозах может навредить. Об этом заявила главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Екатерина Протасова во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Диетолог: витамин С в больших дозах может навредить и на самоизоляции следует отказаться от фаст-фуда

«Витамин С в больших дозах может навредить. На время эпидемии, если человек питается правильно, то я не рекомендовала бы усиленный прием витамина С. Это может создать дополнительный стресс», — рассказала Екатерина Протасова.

Также она порекомендовала на самоизоляции отказаться от пищи быстрого приготовления: «Мы рекомендуем питаться 3-4 раза в день и отказаться от фаст-фуда».

Источник: БелТА

 
 
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Витамин С в больших дозах может навредить. Об этом заявила главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Екатерина Протасова во время стрима
 
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