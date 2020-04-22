ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нацбанк принял допмеры для повышения возможностей банков поддерживать реальный сектор экономики

22.04.2020 15:12 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Нацбанк на период до 31 декабря 2020 года принял решение о снижении пруденциальных требований к банкам.Это решение позволит банкам сохранить финансовую поддержку как крупным предприятиям, так и малому бизнесу.

В частности, банкам предоставляется право:

  • при расчете показателя достаточности нормативного капитала применять степень кредитного риска в отношении кредитной задолженности и ценных бумаг системно значимых заемщиков в размере 100%, а в случае если задолженность обеспечена гарантиями правительства – 20% по задолженности в иностранной валюте и 0% по задолженности в белорусских рублях;
  • применять значение консервационного буфера капитала в размере 2 процентных пункта (c 26 марта 2020 года данный показатель был снижен с 2,5 процентного пункта до 2,25 процентного пункта);
  • не уменьшать основной капитал I уровня на сумму нематериальных активов (за вычетом начисленной амортизации) по компьютерным программам, базам данных или их экземплярам, приобретаемым в 2020 году по лицензионным (авторским) договорам или иным основаниям, предусмотренным законодательством, а также на сумму увеличения в 2020 году амортизируемой стоимости нематериальных активов (за вычетом соответствующей части начисленной амортизации) по компьютерным программам, базам данных или их экземплярам, образовавшуюся в результате модернизации таких активов;
  • применять значение норматива покрытия ликвидности в размере 80% (ранее 100%).

При этом в случае снижения уровня ликвидности банков Национальный банк готов удлинить сроки рефинансирования и предоставлять банкам кредиты на срок от трех до шести месяцев по ставке рефинансирования.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк на период до 31 декабря 2020 года принял решение о снижении пруденциальных требований к банкам.Это решение позволит банкам сохранить финансовую поддержку...
 
Новости дня
Новости разные
 
Иран вывел на орбиту свой военный спутник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика