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Нацбанк принял допмеры для повышения возможностей банков поддерживать реальный сектор экономики
22.04.2020 15:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Нацбанк на период до 31 декабря 2020 года принял решение о снижении пруденциальных требований к банкам.Это решение позволит банкам сохранить финансовую поддержку как крупным предприятиям, так и малому бизнесу.
В частности, банкам предоставляется право:
При этом в случае снижения уровня ликвидности банков Национальный банк готов удлинить сроки рефинансирования и предоставлять банкам кредиты на срок от трех до шести месяцев по ставке рефинансирования.
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Нацбанк на период до 31 декабря 2020 года принял решение о снижении пруденциальных требований к банкам.Это решение позволит банкам сохранить финансовую поддержку...
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