Нацбанк принял допмеры для повышения возможностей банков поддерживать реальный сектор экономики

Источник материала: Ежедневник

Нацбанк на период до 31 декабря 2020 года принял решение о снижении пруденциальных требований к банкам.Это решение позволит банкам сохранить финансовую поддержку как крупным предприятиям, так и малому бизнесу.

В частности, банкам предоставляется право:

при расчете показателя достаточности нормативного капитала применять степень кредитного риска в отношении кредитной задолженности и ценных бумаг системно значимых заемщиков в размере 100%, а в случае если задолженность обеспечена гарантиями правительства – 20% по задолженности в иностранной валюте и 0% по задолженности в белорусских рублях;

применять значение консервационного буфера капитала в размере 2 процентных пункта (c 26 марта 2020 года данный показатель был снижен с 2,5 процентного пункта до 2,25 процентного пункта);

не уменьшать основной капитал I уровня на сумму нематериальных активов (за вычетом начисленной амортизации) по компьютерным программам, базам данных или их экземплярам, приобретаемым в 2020 году по лицензионным (авторским) договорам или иным основаниям, предусмотренным законодательством, а также на сумму увеличения в 2020 году амортизируемой стоимости нематериальных активов (за вычетом соответствующей части начисленной амортизации) по компьютерным программам, базам данных или их экземплярам, образовавшуюся в результате модернизации таких активов;

применять значение норматива покрытия ликвидности в размере 80% (ранее 100%).

При этом в случае снижения уровня ликвидности банков Национальный банк готов удлинить сроки рефинансирования и предоставлять банкам кредиты на срок от трех до шести месяцев по ставке рефинансирования.