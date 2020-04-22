СпасибоМедикам! Работники культуры Ивьевщины поддерживают медиков

Источник материала: Ивьевский край

Работники культуры ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга»

выражают огромную благодарность за самоотверженный труд за передовой линии борьбы с вирусными инфекциями, в том числе СOVID-19, и поддерживают медиков своим участием в профилактической работе.

С целью необходимости соблюдения всех рекомендаций по профилактике вирусных инфекций, в том числе СOVID-19, в учреждениях культуры клубного типа г. Ивье, г.п.Юратишки, агрогородков Липнишки, Геранены, Дайлиды, Субботники, Трабы, Лаздуны1, Лелюки, Морино, Эйгерды размещены информационные материалы у входа и на стендах «Здоровый образ жизни». В учреждениях культуры установлены средства для обработки рук, проходит санитарная обработка помещений согласно графика.

В отделах и секторах ремесел, культурно-массовой и просветительной работы г. Ивье, агрогородков Липнишки, Геранены, Дайлиды изготавливаются марлевые повязки для местного населения и медучреждений.

Работники культуры ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга» присоединились к добросердечному благотворительному марафону #СпасибоМедикам.