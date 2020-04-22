ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

#СпасибоМедикам! Работники культуры Ивьевщины поддерживают медиков

22.04.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Работники культуры ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга»

выражают огромную благодарность за самоотверженный труд за передовой линии борьбы с вирусными инфекциями, в том числе СOVID-19, и поддерживают медиков своим участием в профилактической работе.

С целью необходимости соблюдения всех рекомендаций по профилактике вирусных инфекций, в том числе СOVID-19, в учреждениях культуры клубного типа г. Ивье, г.п.Юратишки, агрогородков  Липнишки, Геранены, Дайлиды, Субботники, Трабы, Лаздуны1, Лелюки, Морино, Эйгерды размещены информационные материалы у входа и на стендах «Здоровый образ жизни». В  учреждениях культуры установлены средства для обработки рук, проходит санитарная обработка помещений согласно графика.

В отделах и секторах ремесел, культурно-массовой и просветительной работы г. Ивье, агрогородков  Липнишки, Геранены, Дайлиды изготавливаются марлевые повязки для местного населения и медучреждений.

Работники культуры ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга» присоединились к добросердечному благотворительному марафону #СпасибоМедикам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники культуры ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга» выражают огромную благодарность за самоотверженный труд за передовой линии...
 
Новости дня
Новости разные
 
На следующей неделе - два рабочих дня. Могут ли вызвать на работу в выходной и как оплатят такой день
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика