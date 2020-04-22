|
Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП: автомобиль перекорёжило, а пассажирка в больнице
22.04.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Дрогичинском районе около 00:10 часов сегодня, 22 апреля 2020 года по предварительной информации: 55-летний житель Дрогичина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,3 промилле), управлял автомобилем «Опель Мерива», и двигался по улице 30 лет Победы в деревне Микитск.
В результате ДТП 40-летняя местная жительница, которая находилась на переднем пассажирском сидении, с травмами госпитализирована в УЗ «Дрогичинская ЦРБ».
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by