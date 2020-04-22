Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП: автомобиль перекорёжило, а пассажирка в больнице

Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичинском районе около 00:10 часов сегодня, 22 апреля 2020 года по предварительной информации: 55-летний житель Дрогичина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,3 промилле), управлял автомобилем «Опель Мерива», и двигался по улице 30 лет Победы в деревне Микитск.







Вблизи дома №36, водитель не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на опору ЛЭП.





В результате ДТП 40-летняя местная жительница, которая находилась на переднем пассажирском сидении, с травмами госпитализирована в УЗ «Дрогичинская ЦРБ».