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Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП: автомобиль перекорёжило, а пассажирка в больнице

22.04.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичинском районе около 00:10 часов сегодня, 22 апреля 2020 года по предварительной информации: 55-летний житель Дрогичина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,3 промилле), управлял автомобилем «Опель Мерива», и двигался по улице 30 лет Победы в деревне Микитск.

Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП: автомобиль перекорёжило, а пассажирка в больнице


Вблизи дома №36, водитель не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на опору ЛЭП.

Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП: автомобиль перекорёжило, а пассажирка в больнице

В результате ДТП 40-летняя местная жительница, которая находилась на переднем пассажирском сидении, с травмами госпитализирована в УЗ «Дрогичинская ЦРБ».

Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП: автомобиль перекорёжило, а пассажирка в больнице

Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП: автомобиль перекорёжило, а пассажирка в больнице Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП: автомобиль перекорёжило, а пассажирка в больнице Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП: автомобиль перекорёжило, а пассажирка в больнице Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП: автомобиль перекорёжило, а пассажирка в больнице Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП: автомобиль перекорёжило, а пассажирка в больнице
Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП: автомобиль перекорёжило, а пассажирка в больнице Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП: автомобиль перекорёжило, а пассажирка в больнице Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП: автомобиль перекорёжило, а пассажирка в больнице Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП: автомобиль перекорёжило, а пассажирка в больнице Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП: автомобиль перекорёжило, а пассажирка в больнице

Пьяный водитель наехал на опору ЛЭП: автомобиль перекорёжило, а пассажирка в больнице

 
 
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  В Дрогичинском районе около 00:10 часов сегодня, 22 апреля 2020 года по предварительной информации: 55-летний житель Дрогичина, находясь в состоянии алкогольного...
 
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